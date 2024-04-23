Была разобрана по бревнышку. Печальная судьба старинной усадьбы, где жил молодой Ленин

Завершить реставрацию здания должны были к 2024 году, но к ней даже не приступили Источник: Лина Саитова / 116.RU











22 апреля исполнилось 154 года со дня рождения Владимира Ленина. Казань для вождя мирового пролетариата была важным городом — местом его взросления и начала революционной деятельности. Здесь учился не только сам Ульянов, но и его отец, и еще до поступления в Казанский университет юный Володя нередко бывал в гостях у родственников матери.

Именно здесь, в усадьбе Ростовой (сейчас — дом № 24 на улице Ульянова-Ленина Казани) с июля по ноябрь 1887 года жила семья будущего революционера, когда только переехала в Казань. Наши коллеги из 116.RU решили показать, в каком состоянии сейчас находится это историческое здание, еще в 1997 году признанное объектом культурного наследия республиканского значения. Корреспонденты портала узнали, какое будущее должно было быть у старинной усадьбы и почему всё сложилось не так, как планировалось.

Архивное фото усадьбы Ростовой Источник: «Архитектурасы» / t.me











В деревянном доме, построенном буквально за год до переезда Ульяновых в Казань, семья занимала весь нижний этаж. Над ними со своими детьми жила сестра матери — Любовь Ардашева-Пономарева. И хотя уже к осени в квартире обнаружилась сырость, и было настолько холодно, что Мария Александровна решила съехать, в доме Ростовой Владимиру Ильичу приходилось бывать и позднее у тети.



Так выглядел дом в начале 2000-х Источник: centr-nasledie.ru











Деревянный двухэтажный дом с тесовой обшивкой фасадов, выкрашенный масляной коричневой краской, на кирпичном фундаменте, на протяжении долгих лет был одним из ярких представителей уцелевших памятников архитектуры Казани. Этаким классическим образцом провинциального доходного дома XIX века.

В 1970 году на одной из стен даже была установлена мраморная мемориальная доска с текстом на русском и татарском языках: «В этом доме с 19 августа 1887 г. жил студент Казанского университета Владимир Ильич Ульянов (Ленин)». Выше надписи на доске имелся профильный барельеф революционера.



Мемориальная доска с барельефом Источник: «Архитектурасы» / t.me











Сегодня ничего этого уже нет. За хлипкими воротами, которые легко открываются не только от нашего любопытства, но и легкого дуновения ветерка, нас встречают лишь развалины, ничем не напоминающие знаменитую усадьбу. Поначалу мы даже думаем, что перепутали адрес, сверяем фото местности с архивными снимками и не можем поверить своим глазам. Но ошибки нет: деревянного дома, охраняемого республикой, больше не существует.

Теперь за забором нет ничего Источник: Лина Саитова / 116.RU











Наше удивление связано не с тем, что дом не дожил до нашего времени, такое бывает — за столь старыми зданиями необходим особый уход, вложение больших финансовых средств. Но поражает то, что громкие, развернутые заявления о светлом будущем усадьбы Ростовой общественность в последний раз слышала совсем недавно — в 2022 году.

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия принял решение восстановить здание в его изначальном историческом виде и даже выдал разрешение на реставрацию лицензированной подрядной организации ООО «Объединенная строительная компания». Планировалось осуществить реставрацию несущих стен здания, демонтаж поздних перегородок и печных труб, раскрытие заложенных дверных проемов, а также восстановление внутренней деревянной лестницы и воссоздание двух веранд со двора дома.

На территории давно не ведутся никакие работы Источник: Лина Саитова / 116.RU











У здания неоднократно менялись собственники, но с 2020-го и по сей день владельцем числится некто Андрей Петриченко, который сразу же говорил о том, что планирует заняться восстановлением усадьбы — для дальнейшего, так сказать, современного использования. Процесс затянулся из-за пандемии коронавируса, но в 2022 году все снова были настроены очень решительно.

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин предполагал, что работы по возрождению завершат к маю 2024 года. Но, повторимся, за воротами — лишь разруха, разбросанные кирпичи и явно давно пустующая дыра на месте фундамента. Исчезла не только известная табличка с барельефом Ленина, но и появившаяся на ее месте при начале реставрации вывеска о том, что всё будет возвращено на место.



О том, что здесь когда-то была памятная табличка про Ленина, уже никто не узнает Источник: Лина Саитова / 116.RU











Связаться с Петриченко нам не удалось, он изначально был против общения с прессой и в более хорошие годы для своей собственности. Но вот, что нам удалось узнать: весной прошлого года появлялись сообщения о том, что владелец решил превратить историческое здание в элитный, уже трехэтажный жилой дом с квартирами. Точнее — флигель усадьбы, который признали выявленным объектом культурного наследия в 2020 году. На каждом этаже площадью не менее 300 кв. м планировалось разместить по одной квартире.

Потенциальное место для элитного жилья в центре Казани Источник: Лина Саитова / 116.RU











И более того — Петриченко даже получил одобрение проекта в Управлении госэкспертизы Татарстана. Экспертизу проводили известные татарстанские архитекторы Гузель Исхакова и Лейсан Ахтямова, а также историк и профессор Института международных отношений КГУ, руководитель кафедры ЮНЕСКО Рафаэль Валеев. Так что же помешало воплотить в жизнь такие смелые идеи, одобренные даже на бумаге?



В 2024 году нет ни флигеля, ни самого здания, ни обещанного элитного жилья Источник: Лина Саитова / 116.RU











Корреспондент портала 116.RU пообщалась с казанским краеведом, блогером и создателем популярного телеграм-канала «Архитектурасы» Яном Гордеевым, который в 2020 году неоднократно обращался в комитет Татарстана по охране памятников, чтобы принудить собственника привести усадьбу Ростовой в порядок. И даже добился того, что владельца обязали до конца 2020 года провести противоаварийные и консервационные работы.

— Как я понимаю, там сложная ситуация. Я знаком с собственником, и от него я получил, как мне хочется верить, вполне искренние заверения о том, что дом будет восстановлен. И не из-за принуждения, а по причине искреннего желания. В последний раз мы общались ровно год назад, также в апреле. Я знаю, что дом был разобран по бревнышку, как это делается при реставрации деревянных зданий, всё отвезли на строительную базу где-то под Казанью, в закрытый ангар. Что там было дальше — мне, к сожалению, неизвестно, — поделился с нами Гордеев.

Дом разобрали по бревнышку и увезли Источник: Лина Саитова / 116.RU











Краевед предположил, что в заявленные сроки, конечно же, дом не успеют восстановить, и, скорее всего, причина этому — вопрос нехватки денег.

— Всё подорожало, тем более, такие серьезные работы, как реставрационные. Очень надеюсь, что усадьбу мы рано или поздно всё же увидим, — подытожил Гордеев.

Вид усадьбы Ростовой с разницей в 40 лет Источник: «Архитектурасы» / t.me











Сказать наверняка, что будет с усадьбой, связанной с жизнью Владимира Ленина в Казани, сейчас невозможно. После всех громких заявлений всё, что мы видим на деле, — это заброшенная территория, остатки разваливающихся стен, разрисованные граффити и отсутствие охраны. Возможно, нынешнему владельцу удастся продать участок, в очередной раз переложив ответственность за него на кого-то другого. Хотя можно продолжать верить в лучшее и действительно надеяться на то, что несмотря на сместившиеся сроки, усадьба всё же будет восстановлена. Редакция портала 116.RU продолжит следить за судьбой усадьбы Ростовой, какое бы будущее ее ни ожидало.