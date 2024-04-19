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Страна и мир Зарезал байкера из-за места на парковке. Как подозреваемого в убийстве ловили по всей стране

Зарезал байкера из-за места на парковке. Как подозреваемого в убийстве ловили по всей стране

Конфликт начался из-за замечания

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Почти двое суток Шахин Аббасов бегал от силовиков и наконец был пойман в Ростовской области. Молодой человек находился в федеральном розыске вместе со своими сообщниками. Искали его после того, как во дворе Краснодарской улицы в Москве случилась стычка, в ходе которой Аббасов, получивший замечание о неправильной парковке, предположительно, нанес удар ножом в живот 24-летнего Кирилла Ковалева.

Ковалев был не первым, кто сделал Аббасову замечание. Буквально за несколько часов перед этим было записано видео, на котором местный житель спрашивает у Шахина, почему тот паркуется на тротуаре. Но Аббасов не проявляет никакого интереса к вопросам, а только интересуется, чей это мотоцикл, мешающий ему выехать.

Сейчас Шахина Аббасова и его сообщников везут в Москву на допрос. В скором времени следствие планирует ходатайствовать об их аресте. Какие еще подробности известны о резонансном убийстве и кто такой Шахин Аббасов — смотрите в коротком видео чуть выше.

Трагедия произошла 17 апреля на юго-востоке Москвы. Против Аббасова и его соучастников возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений». Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

ПО ТЕМЕ
Шахин Аббасов Убийство Парковка
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