Зарезал байкера из-за места на парковке. Как подозреваемого в убийстве ловили по всей стране

Почти двое суток Шахин Аббасов бегал от силовиков и наконец был пойман в Ростовской области. Молодой человек находился в федеральном розыске вместе со своими сообщниками. Искали его после того, как во дворе Краснодарской улицы в Москве случилась стычка, в ходе которой Аббасов, получивший замечание о неправильной парковке, предположительно, нанес удар ножом в живот 24-летнего Кирилла Ковалева.
Ковалев был не первым, кто сделал Аббасову замечание. Буквально за несколько часов перед этим было записано видео, на котором местный житель спрашивает у Шахина, почему тот паркуется на тротуаре. Но Аббасов не проявляет никакого интереса к вопросам, а только интересуется, чей это мотоцикл, мешающий ему выехать.
Сейчас Шахина Аббасова и его сообщников везут в Москву на допрос. В скором времени следствие планирует ходатайствовать об их аресте. Какие еще подробности известны о резонансном убийстве и кто такой Шахин Аббасов — смотрите в коротком видео чуть выше.
Трагедия произошла 17 апреля на юго-востоке Москвы. Против Аббасова и его соучастников возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений». Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.