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Страна и мир обзор Заморивший сына блогер отправился за решетку, Ивлееву обвинили в дискредитации ВС РФ: главные новости 16 апреля

Заморивший сына блогер отправился за решетку, Ивлееву обвинили в дискредитации ВС РФ: главные новости 16 апреля

Рассказываем о самом важном, что случилось в этот день, в коротком дайджесте

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Насте Ивлеевой срок не грозит — в отличие от Максима Лютого

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 16 апреля.

Суд вынес приговор блогеру-сыроеду, сын которого умер от истощения

В Сочи суд вынес приговор блогеру-сыроеду Максиму Лютому — его признали виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть его месячного сына.

По версии следствия, ребенок в семье Лютых родился дома, за медицинской помощью родители не обращались и малыша не регистрировали. В течение месяца отец трижды забирал ребенка у матери, лишал его пищи и обливал холодной водой. Состояние ребенка ухудшилось 8 марта — малыша всё же повезли в больницу, но было уже поздно, и ребенок умер по дороге.

Максима Лютого приговорили к восьми годам лишения свободы. В последнем слове он признал свою вину.

Мать погибшего малыша, Оксану Миронову, признали виновной в оставлении ребенка в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию — ее приговорили к двум годам исправительных работ.

В Тюмени началась экстренная эвакуация

В Тюменской области из-за паводков началась экстренная эвакуация жильцов. Синоптики пришли к выводу, что уровень воды в реке Ишим поднимется значительно выше, чем ожидалось раньше. Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей покинуть свои дома.

— Прогноз Росгидромета неблагоприятный. Подъем воды на реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые мы получили в начале апреля, — заявил глава региона. — Обращаюсь к жителям: наши специалисты обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Вы знаете о грозящей опасности. Лично оповестили каждого. Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место.

Из-за рекордного уровня воды в Ишиме и Тоболе уже затоплены тысячи домов в Казахстане, откуда берут свое начало реки. Жители Тюменской области вовсю готовятся к приближающимся паводкам — волонтеры уже начали собирать гуманитарную помощь, а местные жители своими силами выстраивают дамбу, пытаясь защитить дома от воды.

На Ивлееву составили протокол о дискредитации армии

Против Анастасии Ивлеевой составили протокол о дискредитации ВС РФ. Информация об этом появилась на сайте Тверского районного суда Москвы.

Теперь блогерше грозит штраф, заявили РИА Новости в суде. Неизвестно, что стало поводом для составления протокола. Суд назначен на 25 апреля.

Проблемы у Анастасии Ивлеевой начались после скандальной вечеринки в «Мутаборе». Полуголый вечер в компании главных звезд страны привлек внимание общественности и властей — после этого участников вечера начали вырезать из фильмов и запрещать им выступать.

В Греции зажгли олимпийский огонь

В Греции зажгли огонь предстоящих летних игр — 2024. Пламя вспыхнуло на алтаре древнегреческого храма Геры в Олимпии.

Теперь пламя отправят эстафетой во Францию. По Греции олимпийский огонь пронесут 600 факелоносцев, а 26 апреля пламя передадут организаторам парижской Олимпиады и доставят в Марсель.

Открытие Олимпийских игр пройдет 26 июля. Спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие только в нейтральном статусе — им запрещено демонстрировать символы своих стран и принимать участие в командных соревнованиях.

Дуров анонсировал интервью Такеру Карлсону

Основатель VK и Telegram Павел Дуров заявил, что в феврале дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону и оно выйдет «совсем скоро».

— Как лидер политически нейтральной платформы я считаю своим долгом говорить с журналистами, представляющими разные политические взгляды. В феврале я дал трехчасовое интервью либеральному журналисту. В тот же день я поговорил с Такером Карлсоном, известным своей консервативностью. Таким образом я могу оставаться справедливым по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram, — написал Павел Дуров в своем телеграм-канале.

ПО ТЕМЕ
Дайджест Новости Анастасия Ивлеева Максим Лютый Суд Дело Приговор Тюменская область Паводки Олимипада Олимпийский огонь Павел Дуров Такер Карлсон
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