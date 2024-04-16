«Ком в горле и слёзы как у пятиклассницы». Многодетный отец из подвала Санкт-Петербурга рассказал, как переживает разлуку с сыновьями

Дети жили в подвале с отцом Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга











Уже неделю Артур Талипов не видел своих сыновей. С того самого дня, как их из подвала многоэтажки в Санкт-Петербурге забрала полиция. История наделала шуму на всю страну. Возможности общаться с детьми у него тоже нет: в больнице, где они находятся, телефоны не отвечают, когда Артур звонит. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

— Я не могу сказать, как они. Настя говорит, что живут хорошо, но как узнать, что внутри? Хотел им телефон передать, возможно, разрешат в свободное время минут по 10 хотя бы, — надеется он.

Напомним, двухлетнего мальчика, вышедшего без одежды из подвала многоэтажки в Санкт-Петербурге, соседи заметили вечером в понедельник, 8 апреля. День был необычайно жарким для апреля, +16 градусов, и малыш решил покинуть душный подпол. Озадаченные увиденным соседи вызвали полицию, а когда та прибыла на место, обнаружила в подвале еще двух мальчиков постарше. С ними был Артур Талипов, который заботился о них как отец, но документами свое отцовство опеке и полиции подтвердить не смог. Утром следующего дня дети проснулись в филатовской больнице, сам Артур — в отделении полиции. Он объяснил, что подвал — это одновременно и его пристанище, и офис, где он ремонтирует бытовую технику и компьютеры. А сыновей он по договоренности с их матерью Настей, проживающей в Самаре, привез погостить.

Сама мама трех малышей корреспонденту «Фонтанки» рассказала свою версию событий. По словам 31-летней женщины, ныне живущей в Самаре, биологический отец забирал сыновей погостить, а теперь ей не дают увидеть ее детей.

— Это их биологический отец, я разрешила побыть с детьми ему, потому что у старшего сына с ним очень хорошая связь, он участвовал в воспитании детей. Он приехал ко мне в Самару, куда мы с детками перебрались из Петербурга полгода назад. Он приехал, чтобы просто забрать детей погостить. Они не жили с ним полгода, у меня есть билеты, которые это подтверждают, — рассказывает Анастасия.

По словам женщины, отец детей ухаживал за ними, кормил и одевал. Анастасия следила за этим, в том числе во время звонков по видеосвязи. На экране смартфона сыновья были здоровые, чистенькие и в одежде.



— То, что СМИ пишут о «полуголом ребенке-маугли», никак не сочетается с тем, что я видела. Пишут, что дети не разговаривают, но в то же время правоохранительные органы опрашивают их. Меня пугает, что люди настолько жестоко могут относиться к матери и детям, — рассказывает Анастасия.



Подвал, в котором жила семья, женщина называет офисным помещением.



— В Петербурге это распространено. Он снимал это помещение, оборудованное под технику. Он компьютерами занимается, радиотехникой, ему это интересно, это его хобби и заработок, — объяснила она.



С мужчиной дети жили месяц и неделю. Родители договорились, что, как только мальчики захотят к маме, она сразу же их заберет. Но в Петербург Анастасии ехать пришлось по другому поводу.



— Я выехала сразу же, как только узнала о случившемся. Детей мне увидеть не дают. Изначально мне позвонили из полиции, мне сказали, что детей забирают. Потом позвонила женщина из ПДН, она была настроена очень негативно. Она не захотела меня выслушать, лишь сказала, что я могу оставаться в Самаре и не ехать в Петербург. После моего общения с журналистами мне стали поступать звонки уже в другом тоне. Сказали, что меня ждут и очень хотят со мной поговорить. Буквально полчаса назад я узнала, что уголовное дело возбуждено, — отметила многодетная мама.



Сейчас Анастасия очень хочет, чтобы ей вернули детей. В Самаре после переезда из Петербурга она с детьми сперва жила у подруги, а потом сняла квартиру. Условия скромные, но подходящие.



О том, как переживает обрушившийся на него кошмар и разлуку с сыновьями, рассказал «Фонтанке» в письме отец детей Артур. Приводим его письмо полностью.



— У меня на компе на рабочем столе фото Амира. Сижу, целую его руки, прижимаю к себе монитор. Как будто нить дотянулась до него и он знает главное, что я их не бросил. Когда его со слезами отрывали от меня, положив на носилки в скорой помощи, я ему сказал: «Не плачь, сынулька, я завтра приду, потерпи только до завтра». Но завтра меня держали в «обезьяннике» до ночи послезавтра. Выпустили, отняв ключи от подвала, а на последние 1500 р. уплатил штраф. Сдача — 100 р. Прохладно для моей одежды. Итак, что я имею. Детей отняли. Жилье отняли. Деньги — на штраф. И опрятный внешний вид после полутора голодных суток в «обезьяннике».



Чудо! Окно в подвал было приоткрыто.



Залез и отрубился. Проснулся от того, что репортер залез через решетку и снял тот самый бардак. Он, наверное, очень гордится своей отвагой и смекалкой.



Да, но откуда тут столько прессы? Вопрос к прессе. Ответ — срочный вылет из Москвы (поймали педофила). Кто-то очень смекалистый успешно продал инфу. Дорогой сюжет, наверно.



Не могу не упомянуть о вымышленных гнидах в волосах детей, которых так безуспешно искали начальница отдела полиции и бригада врачей.



Между делом начальница задает вопросы.



— Почему у вас дети недоразвитые?



Тактично. Прямо при детях. Объяснить, что черное пятно на передних зубах — это серебряное напыление от кариеса, а не кариес, я, к сожалению, тоже не смог. Как и то, что сидеть 4 часа на стульях в кабинете-духовке для двухлетних детей — это не очень, мягко говоря. Но сначала бумажки. Дети уже спят сидя. Тут вдруг немедленно понадобилось выходить, уставшие сотрудники в пять ртов кричат на меня: «Одевай детей». А они спят. Одеваю. Пробовали одевать спящего на стуле ребенка, который 10 минут назад забыл о кошмаре, погрузившись в сон? Одной рукой держишь голову, другой руки и ноги, а зубами натягиваешь майку. А сотрудники орут: «Быстрее! Быстрее!» Домой хотят, уже 11 вечера. Бумажек аж на 5 часов набралось. Устали ребята.

Вернусь в подвал. Жопа журналиста застряла в решетке. Висит и матерится, а с той стороны беспощадно тянут за руки и за волосы, не дай бог сенсационный материал отниму. На протяжении следующего дня и ночи уже более мотивированные СМИ, прилетевшие прямиком из Москвы, орут в окошко: «На тебя завели уголовку! Скорее вылезай и поехали к Малахову, ну че тебе, сигарет купить? Ну что хочешь? Апельсины? Скоро тебя посадят, не глупи — поторопись! Мы тебе поможем! Хочешь в отеле спать?»



Я ни уснуть не могу, ни продать ничего из компов. Папарацци кидают камни через окно в стену. Метод рабочий, если не откликаются на голос. Бегу злючий к окну. Парень с обоймой камешков убегает, на его месте возникает милая девушка, расплывается в змеиной улыбке:



— Поехали, Артурчик! Будь нормальным мужиком! Ты же хороший отец! Кстати, классная майка!



А на данный момент органы давят на арендодателя сию минуту выставить меня на улицу, без копейки и жилья. Причина — чтобы я интервью не давал. И пусть милосердие и не порок, но и за него посадить могут. Поэтому сердечное спасибо и верного пути моему арендодателю, он дал мне пару дней хоть вещи собрать да не растерять последние кусочки веры и надежды.



А как я люблю своих детей? Да вон опять игрушку на полу заметил. Как итог — ком в горле и слёзы как у пятиклассницы.



Как я люблю их? Виноват, не был готов бросить их в сад в обмен на свободное время. Аморальный фрик? Да нет, просто люблю этих маленьких людей больше вашего!



Прошу, если вы увидите этот текст и имеете доступ, передайте Амику, что я продолжаю прокачивать его корабль в космической войне и накопил 280 гемов. И буду копить их до самой встречи.



Мир, ты представляешь! Чем дольше мы не увидимся, тем круче мы купим тебе корабль! И разбомбим всех гадов! Скажи Аллигатору, что спать без него — настоящая мука. А Леткинсу скажи, что у меня есть хороший план! Обожаю, обнимаю, обнимаю вас, мои зойдики! Скоро увидимся!

