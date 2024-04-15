«Угнали в Иран»: жена российского моряка рассказала, как ее муж на судне израильского олигарха оказался в плену

Тимофей — единственный россиянин на захваченном корабле Источник: DiNo / Shipspotting.com, Тимофей Колчанов











Российский моряк Тимофей Колчанов вместе с экипажем попал в плен к иранским военным. Он работал на контейнеровозе Aries, который вместе с экипажем захватил ВМФ Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Из 25 членов экипажа Тимофей — единственный россиянин. В последние годы живет в Тюмени. Журналист редакции 72.RU связался с женой моряка, она рассказала, что ей известно о состоянии супруга и других членов экипажа.

Собрали в одном видео всё, что известно о судьбе моряка Источник: Никита Шайхутдинов / Городские порталы

По словам Марии, о захвате судна и судьбе супруга она узнала от крюинговой компании (фирмы, которая занимается подбором персонала на корабли. — Прим. ред.).



— Был комментарий сегодня от крюингового агентства, где он работает, которое его отправляло в этот рейс, что с экипажем всё хорошо, все живы-здоровы. То есть их не трогают, и они продолжают обеспечивать работу судна и ждут вот эти самые переговоры, видимо, с владельцем судна и иранской стороной. То есть они прям угнали судно в Иран, и там они уже стоят, получается, сутки [или] больше, — рассказала корреспонденту 72.RU Мария.



В попытках найти супруга женщина обратилась в МИД. Там ей сообщили, что направили запросы Ирану и пообещали держать в курсе ситуации.

— Я сегодня написала в МИД эту заявку, мне, конечно, перезвонили сразу. Это было консульство из Тегерана, по-моему. Со мной там держат связь, но они сказали, что всё, что нужно по таким делам, так скажем, у них не первое это. Вот они запросы все сделали, написали и будут, конечно, держать в курсе. Он (представитель дипмиссии. — Прим. ред.) со мной на связи, — делится супруга моряка.

Тимофея можно назвать настоящим морским волком Источник: Тимофей Колчанов











По словам женщины, Тимофей ходит в международные рейсы больше 15 лет, до этого он работал по другим направлениям и подобных ситуаций не возникало. Мария считает, что захват связан с обострением арабо-израильского конфликта — судно принадлежит израильскому миллиардеру Эялю Оферу.



— Да, другие были направления, но на этом направлении не было каких-то происшествий, — рассказывает Мария.

Тимофею Колчанову 38 лет, он родился и вырос в Приморье, окончил Военно-морскую академию во Владивостоке и около 15 лет работает моряком. В последнее время занимает должность второго механика. 12 лет назад Тимофей познакомился с Марией, вскоре молодые люди поженились и переехали в Тюмень, где у них родилась дочь.

Контейнеровоз Aries был захвачен накануне, 13 апреля, в Ормузском проливе. Корабль принадлежит компании Zodiac Maritime израильского миллиардера Эяля Офера. Корабль шел из ОАЭ под португальским флагом. Позже появилось видео, снятое членами экипажа. На кадрах видно, как с борта вертолета на палубу на тросах спускаются люди. Как стало известно позже, это были иранские военные. В Иерусалиме заявили, что это «пиратская операция преступного режима».

