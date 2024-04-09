Самый молодой миллиардер из Подмосковья завел роман со звездой Голливуда? Рассказываем, кто такой Виталий Бутерин

Источник: vitalik.eth / X, sydney_sweeney / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)











30-летний Виталик Бутерин — один из самых богатых людей Америки. Парень родился в подмосковной Коломне и сделал имя на своей разработке криптовалюты Ethereum (в России ее часто по-простому называют «Эфир»). Он попал и в список Forbes 30 успешных людей до 30 лет, а в 2021-м стал самым молодым криптомиллиардером в мире по версии американской редакции журнала.

Теперь же Бутерину приписывают роман с одной из самых сексуальных актрис Голливуда Сидни Суини. Она играла в сериалах «Эйфория» (18+), «Белый Лотос» (18+) и «Рассказ служанки» (18+). MSK1.RU рассказывает всё, что известно о миллиардере и его отношениях с актрисой.

Потомственный программист из Коломны

Виталик Бутерин не производит впечатления миллиардера. На всех публичные выступления он обычно приходит в простой футболке и джинсах и слегка суетливо отвечает на вопросы. Он в этой системе скорее Цукерберг в бессменной серой футболке или Стив Джобс в черной водолазке.

Родился Виталик в подмосковной Коломне. Его отец Дмитрий переехал из Грозного в Москву, учился в Национальном исследовательском университете «МИЭТ», где и познакомился со своей будущей женой Натальей Амелиной. Папа Бутерина — программист и основатель нескольких многомиллионных компаний. Его мама — финансовый аналитик.

Источник: progkids.com











Когда Виталику было 6 лет, он вместе с семьей переехал в Канаду, они поселились в городе Торонто. Миллиардер рассказывал, что с детства увлекся программированием, любил поковыряться в Excel и создавать коды для видеоигр.

Бросил университет и занялся криптой

С идеями блокчейна и криптовалют впервые его познакомил отец. В целом они строятся вокруг системы, где можно анонимно переводить деньги онлайн через сеть компьютеров без банка-посредника. Виталику тогда было 17 лет, он изучал информатику в канадском Университете Ватерлоо и скептически отнесся к словам папы об электронных деньгах. Но вскоре разглядел в этой идее потенциал.



На любых публичных мероприятиях Виталик часто рассказывает историю, как начал писать статьи о блокчейне и получал по 5 биткоинов за статью. Тогда 20 из них он потратил то ли на рубашку, то ли на футболку. Сейчас же один биткоин равен шести миллионам рублей.

Биткоин — цифровая валюта.

Источник: vitalik.eth / X











Виталик вскоре решил бросить университет и заняться разработкой собственной блокчейн-системы — цифровой базы данных, используя которую можно строить какие угодно сервисы, в том числе и платежные. Она и получила название Ethereum.

Юного программиста заметил и основатель платежной системы PayPal Питер Тиль. Обычно он предлагает студентам бросить учебу взамен на $100 тысяч, которые выделяет на создание собственных проектов. Этот грант Бутерин использовал для развития «Эфира».

За свою идею Виталик получил премию World Technology Award и обошел Цукерберга — основателя Facebook (деятельность запрещена в РФ). В 27 лет благодаря разработке «Эфира» он поднял свое состояние до $1,09 миллиарда, а его криптовалюта составила конкуренцию биткоину.

Тройное гражданство Бутерина

Несмотря на то, что большую часть жизни программист прожил за рубежом, он хорошо владеет русским. Виталик рассказывал, что он общается на родном языке с родителями и бабушками.

В России молодой предприниматель участвовал в двух крупных событиях — в 2016-м выступал на конференции в Сколково, а в 2017-м приехал на Питерский экономический форум (ПМЭФ). На ПМЭФе на него с улыбкой смотрели из зала Игорь Чайка, сын генпрокурора России, вице-премьер правительства Виктория Абрамченко, представители банков и другие важные люди.

Но возвращаться в Россию Виталик не планировал. Он стоял на позициях космополита и рассказывал, что готов сотрудничать с разными странами, чтобы улучшать экономическую систему. У Бутерина — двойное гражданство России и Канады. А весной 2022-го получил и паспорт Черногории. Местные власти рассчитывают, что он поможет развить криптоиндустрию и взрастить экономику.

Что известно о романе Виталика Бутерина с Сидни Суини

Cлухи о том, что криптомиллиардер может встречаться со звездой Голливуда, пошли из соцсети X (бывший Twitter). Пользователь с ником Shah, который занимается блокчейном, написал об их романе и добавил, что это большая новость для пользователей «Эфира».

Пост собрал больше 2 миллионов просмотров, а пользователи начали гадать, правда ли это. Ведь недавно Сидни Суини точно так же приписывали роман со звездой фильма «Топ Ган: Мэверик» (16+) Гленом Пауэллом. Тогда девушка опровергла слухи.

Источник: sydney_sweeney / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)









