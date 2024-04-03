Как россияне с разным уровнем дохода относятся к возможному повышению налоговой ставки

Сейчас в России действует единая ставка подоходного налога — 13% для всех, независимо от материального положения Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Дискуссия вокруг прогрессивной шкалы налогообложения не прекращается. По данным ВЦИОМ, 67% россиян считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке 13% со всех граждан, включая людей с высокими и низкими доходами. Поддерживают плоскую шкалу подоходного налога сегодня менее трети наших соотечественников (27%).



Взгляды на налоговую систему различаются в зависимости от материального положения. Есть устоявшееся мнение, что люди с высокими доходами могут негативно воспринимать налоги и стремиться к снижению налоговой нагрузки. Но опрос ВЦИОМ показал, что россияне с хорошим достатком заметно чаще (56%) декларируют готовность платить больше налогов, чтобы быть уверенными в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг.



Граждане с плохим материальным положением чаще поддерживают обратные тезисы: 42% выбирают вариант платить меньше налогов, понимая, что государственные услуги при этом могут быть менее качественными и доступными. Треть из них убеждены, что налоги должны быть как можно меньше, тогда каждый человек сможет наилучшим образом распоряжаться своими деньгами.



Ситуация несколько меняется, когда речь заходит о справедливости единого подоходного налога для всех граждан. Россияне с хорошим материальным положением чаще поддерживают единую ставку для всех (35% против 27% среди всех россиян и 16% в низкодоходной аудитории). В группе с низкими доходами такая ситуация чаще воспринимается как несправедливая — 77% (против 67% среди всех россиян и 60% среди «богатых»). Вероятно, для «богатых» единая ставка подходного налога — способ сохранить собственные средства. А для граждан с невысокими доходами предпочтительнее пропорциональное распределение налоговой нагрузки.



На ответы влияет не только уровень дохода, но и возраст респондентов. Чем старше россияне, тем чаще они поддерживают тезис о несправедливости единого подоходного налога (81% в группе старше 60 лет, и 47% — среди молодежи 18–24 лет).