«Сгорели внутри танка». Как жена погибшего в СВО челябинца выживает без выплат с ипотекой и детьми

«Шансов выжить не было»

У Светланы и Андрея (имена изменены по просьбе жены погибшего бойца. — Прим. ред.) двое сыновей трех и девяти лет. Несколько лет назад семья купила в ипотеку квартиру в тихом районе Челябинска. Чтобы окончательно закрепиться в этой части города, приобрели здесь же садовый участок.



Светлана всю жизнь проработала в торговле и во второй декрет ушла с должности директора магазина «Монетка». Андрей — в прошлом кадровый военный. После окончания Челябинского танкового училища (расформировано в 2007 году. — Прим. ред.) принимал участие во Второй чеченской кампании. Уже на гражданке свою специальность «инженер-механик» он с успехом начал применять при ремонте дорожной техники. Трудился в Челябинске, часто ездил в командировки в северные регионы. После объявления частичной мобилизации осенью 2022 года сам пошел в военкомат, чтобы сверить данные, и его мобилизовали, вспоминает супруга: