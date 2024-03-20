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Спецоперация на УкраинеИстории

«Сгорели внутри танка». Как жена погибшего в СВО челябинца выживает без выплат с ипотекой и детьми

Она не может добиться вывоза останков мужа, чтобы похоронить его дома

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В память об отце у сына осталась открытка, которую он сделал для него в прошлом году

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— Младший часто спрашивает: «Когда папа приедет?» А старший всё понимает: обнимет меня и молчит. Спустя месяц после гибели отца под Авдеевкой он сильно заболел — кашлял, начал задыхаться, — говорит вдова участника СВО. — Лежал в больнице, в школе половину четверти пропустил. Скорее всего, из-за переживаний всё это у него.

Светлана из Челябинска не может добиться эвакуации останков мужа с поля боя. Вдова уверена, что он сгорел в танке в октябре прошлого года на подступах к Авдеевке. Без свидетельства о смерти никаких выплат супруге погибшего не поступает. С ипотекой и двумя детьми она живет в долг. К ситуации подключился фонд «Защитники Отечества», а юрист оценил перспективы решения этой проблемы, которая, по его словам, встречается довольно часто. Для упрощения процедуры в прошлом году даже поменяли закон. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.

«Шансов выжить не было»

У Светланы и Андрея (имена изменены по просьбе жены погибшего бойца. — Прим. ред.) двое сыновей трех и девяти лет. Несколько лет назад семья купила в ипотеку квартиру в тихом районе Челябинска. Чтобы окончательно закрепиться в этой части города, приобрели здесь же садовый участок.

Светлана всю жизнь проработала в торговле и во второй декрет ушла с должности директора магазина «Монетка». Андрей — в прошлом кадровый военный. После окончания Челябинского танкового училища (расформировано в 2007 году. — Прим. ред.) принимал участие во Второй чеченской кампании. Уже на гражданке свою специальность «инженер-механик» он с успехом начал применять при ремонте дорожной техники. Трудился в Челябинске, часто ездил в командировки в северные регионы. После объявления частичной мобилизации осенью 2022 года сам пошел в военкомат, чтобы сверить данные, и его мобилизовали, вспоминает супруга:

— Он мне сказал, якобы повестка его уже ждала там. Точно я не знаю, но на СВО он был в статусе мобилизованного. Кое-как добился отпуска летом прошлого года — две недели вместе с дорогой. Был дома только 10 дней.

При жизни муж Светланы очень мало рассказывал про СВО, поэтому Светлана согласилась рассказать свою историю только анонимно

При жизни муж Светланы очень мало рассказывал про СВО, поэтому Светлана согласилась рассказать свою историю только анонимно

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На СВО Андрей стал командиром взвода: это три танка и три экипажа по три человека. Они начали движение колонной бронированной техники. Видео уничтожения предположительно его колонны появилось в украинских СМИ — Светлана говорит, что выжить шансов не было ни у кого. Для качественного сбора останков и установления личности погибшего по ДНК нужно вытащить танк с поля боя, продолжает вдова:

— Позвонил мне его командир, и видео нам скинули его знакомые парни. Они всей колонной попали под обстрел на подступах к Авдеевке. Шансов выжить не было. Мой муж со своим товарищем сгорели внутри танка, еще одного члена экипажа выбросило через люк взрывной волной. Его удалось забрать и похоронить, а с вывозом остальных останков возникли проблемы. Тела нет, там вообще ничего от него не осталось, даже металл поплавился. Говорят, что можно спустя полгода признать без вести пропавшим. Но как это, я не понимаю.

Светлана вспомнила, что ее мужу несколько раз предлагали повышение как ценному специалисту, но он не захотел «отсиживаться в тылу».

Андрей окончил танковое училище и спустя 30 лет вернулся за управление боевой машиной

Андрей окончил танковое училище и спустя 30 лет вернулся за управление боевой машиной

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«Везде пишут о поддержке семей, но это только слова»

Светлана до сих пор находится в декрете по уходу за вторым ребенком, но выплаты от работодателя давно прекратились. Выйти на работу она пока не может: дети часто болеют. Например, старший сын слег в больницу с пневмонией вскоре после известия о гибели отца.

— Пойти я смогу только в торговлю, а там работа с утра до вечера по 12 часов. Родителей у меня нет, у Андрея осталась мама, но она старенькая и не сможет каждый день быть с внуками. В конце концов, пока он там, они должны продолжать платить, — убеждена вдова.

На запросы Светланы о выплатах и эвакуации тела с поля боя она получила только один ответ от Минобороны России. В начале декабря ей сообщили, что ее муж — «исчезнувший» и все документы о нем запросили в части.

Единственные выплаты, которые получает Светлана, — это пособие на несовершеннолетних детей. В месяц выходит чуть больше 28 тысяч рублей. Всё это уходит на ипотеку и коммуналку. Остальные деньги она тратит с кредитной карты, где уже образовался долг в 200 тысяч.

— С тех пор как муж погиб, до нас нет никому дела. Нет ни зарплаты, ни помощи. Оформила единое пособие на детей и с него оплачиваю все счета, а сами живем на кредитные деньги. Я писала обращения — и тишина. Мне скоро не на что будет совсем жить, достучаться не могу до кого-либо, — отчаивается жена погибшего бойца. — Везде пишут о поддержке семей, обещают золотые горы, а я поняла, что это только слова. Скоро, я надеюсь, вернут нам нашего родного и любимого, но мне не на что будет его даже похоронить.

Как быть вдовам пропавших бойцов?

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Юрист компании «Филатов и партнеры» Андрей Ставцев говорит, что проблема с транспортировкой тела бойца встречается довольно часто. Поэтому для упрощения процедуры и для того, чтобы она была более «человечной», внесли изменения в закон. У Ставцева в работе есть похожее дело, и ему удалось помочь супруге погибшего с получением статуса «пропавшего без вести» для мужа уже по новым правилам (в документах он называется «безвестно отсутствующим»). При этом поиск тела бойца продолжается в данный момент. Поэтому при невозможности установления ДНК по останкам Андрея его родные могут пойти в суд и спустя год получить все положенные выплаты. Этот процесс состоит из двух этапов, которые описал эксперт.

— Порядок признания безвестно отсутствующим и погибшим упростили в сентябре прошлого года — вышло постановление правительства России. В данный момент для получения выплат необязательно получать тело и устанавливать родственные связи, — объясняет юрист. — Сейчас в случае, если военнослужащий не выходит на связь долгое время, родные должны подать заявление на имя командира части, где указать все подробности, после чего будет проведена служебная проверка. В случае, если данные подтвердятся, военнослужащий будет признан безвестно отсутствующим (пропавшим без вести при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью), далее необходимо дождаться шести месяцев с даты признания безвестно отсутствующим, после чего последует обращение в суд за признанием военнослужащего погибшим. В суде родные предоставляют все документы, ранее полученные ими, и после решения суда можно уже получать все выплаты.

В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» запросили у 74.RU данные супруги погибшего и пообещали помочь. Мы будем следить за развитием событий.

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