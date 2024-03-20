«Сгорели внутри танка». Как жена погибшего в СВО челябинца выживает без выплат с ипотекой и детьми

— Младший часто спрашивает: «Когда папа приедет?» А старший всё понимает: обнимет меня и молчит. Спустя месяц после гибели отца под Авдеевкой он сильно заболел — кашлял, начал задыхаться, — говорит вдова участника СВО. — Лежал в больнице, в школе половину четверти пропустил. Скорее всего, из-за переживаний всё это у него.
Светлана из Челябинска не может добиться эвакуации останков мужа с поля боя. Вдова уверена, что он сгорел в танке в октябре прошлого года на подступах к Авдеевке. Без свидетельства о смерти никаких выплат супруге погибшего не поступает. С ипотекой и двумя детьми она живет в долг. К ситуации подключился фонд «Защитники Отечества», а юрист оценил перспективы решения этой проблемы, которая, по его словам, встречается довольно часто. Для упрощения процедуры в прошлом году даже поменяли закон. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.
«Шансов выжить не было»
У Светланы и Андрея (имена изменены по просьбе жены погибшего бойца. — Прим. ред.) двое сыновей трех и девяти лет. Несколько лет назад семья купила в ипотеку квартиру в тихом районе Челябинска. Чтобы окончательно закрепиться в этой части города, приобрели здесь же садовый участок.
Светлана всю жизнь проработала в торговле и во второй декрет ушла с должности директора магазина «Монетка». Андрей — в прошлом кадровый военный. После окончания Челябинского танкового училища (расформировано в 2007 году. — Прим. ред.) принимал участие во Второй чеченской кампании. Уже на гражданке свою специальность «инженер-механик» он с успехом начал применять при ремонте дорожной техники. Трудился в Челябинске, часто ездил в командировки в северные регионы. После объявления частичной мобилизации осенью 2022 года сам пошел в военкомат, чтобы сверить данные, и его мобилизовали, вспоминает супруга:
— Он мне сказал, якобы повестка его уже ждала там. Точно я не знаю, но на СВО он был в статусе мобилизованного. Кое-как добился отпуска летом прошлого года — две недели вместе с дорогой. Был дома только 10 дней.
На СВО Андрей стал командиром взвода: это три танка и три экипажа по три человека. Они начали движение колонной бронированной техники. Видео уничтожения предположительно его колонны появилось в украинских СМИ — Светлана говорит, что выжить шансов не было ни у кого. Для качественного сбора останков и установления личности погибшего по ДНК нужно вытащить танк с поля боя, продолжает вдова:
— Позвонил мне его командир, и видео нам скинули его знакомые парни. Они всей колонной попали под обстрел на подступах к Авдеевке. Шансов выжить не было. Мой муж со своим товарищем сгорели внутри танка, еще одного члена экипажа выбросило через люк взрывной волной. Его удалось забрать и похоронить, а с вывозом остальных останков возникли проблемы. Тела нет, там вообще ничего от него не осталось, даже металл поплавился. Говорят, что можно спустя полгода признать без вести пропавшим. Но как это, я не понимаю.
Светлана вспомнила, что ее мужу несколько раз предлагали повышение как ценному специалисту, но он не захотел «отсиживаться в тылу».
«Везде пишут о поддержке семей, но это только слова»
Светлана до сих пор находится в декрете по уходу за вторым ребенком, но выплаты от работодателя давно прекратились. Выйти на работу она пока не может: дети часто болеют. Например, старший сын слег в больницу с пневмонией вскоре после известия о гибели отца.
— Пойти я смогу только в торговлю, а там работа с утра до вечера по 12 часов. Родителей у меня нет, у Андрея осталась мама, но она старенькая и не сможет каждый день быть с внуками. В конце концов, пока он там, они должны продолжать платить, — убеждена вдова.
На запросы Светланы о выплатах и эвакуации тела с поля боя она получила только один ответ от Минобороны России. В начале декабря ей сообщили, что ее муж — «исчезнувший» и все документы о нем запросили в части.
Единственные выплаты, которые получает Светлана, — это пособие на несовершеннолетних детей. В месяц выходит чуть больше 28 тысяч рублей. Всё это уходит на ипотеку и коммуналку. Остальные деньги она тратит с кредитной карты, где уже образовался долг в 200 тысяч.
— С тех пор как муж погиб, до нас нет никому дела. Нет ни зарплаты, ни помощи. Оформила единое пособие на детей и с него оплачиваю все счета, а сами живем на кредитные деньги. Я писала обращения — и тишина. Мне скоро не на что будет совсем жить, достучаться не могу до кого-либо, — отчаивается жена погибшего бойца. — Везде пишут о поддержке семей, обещают золотые горы, а я поняла, что это только слова. Скоро, я надеюсь, вернут нам нашего родного и любимого, но мне не на что будет его даже похоронить.
Как быть вдовам пропавших бойцов?
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Юрист компании «Филатов и партнеры» Андрей Ставцев говорит, что проблема с транспортировкой тела бойца встречается довольно часто. Поэтому для упрощения процедуры и для того, чтобы она была более «человечной», внесли изменения в закон. У Ставцева в работе есть похожее дело, и ему удалось помочь супруге погибшего с получением статуса «пропавшего без вести» для мужа уже по новым правилам (в документах он называется «безвестно отсутствующим»). При этом поиск тела бойца продолжается в данный момент. Поэтому при невозможности установления ДНК по останкам Андрея его родные могут пойти в суд и спустя год получить все положенные выплаты. Этот процесс состоит из двух этапов, которые описал эксперт.
— Порядок признания безвестно отсутствующим и погибшим упростили в сентябре прошлого года — вышло постановление правительства России. В данный момент для получения выплат необязательно получать тело и устанавливать родственные связи, — объясняет юрист. — Сейчас в случае, если военнослужащий не выходит на связь долгое время, родные должны подать заявление на имя командира части, где указать все подробности, после чего будет проведена служебная проверка. В случае, если данные подтвердятся, военнослужащий будет признан безвестно отсутствующим (пропавшим без вести при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью), далее необходимо дождаться шести месяцев с даты признания безвестно отсутствующим, после чего последует обращение в суд за признанием военнослужащего погибшим. В суде родные предоставляют все документы, ранее полученные ими, и после решения суда можно уже получать все выплаты.
В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» запросили у 74.RU данные супруги погибшего и пообещали помочь. Мы будем следить за развитием событий.
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