Олимпиада, выборы президента и немного «Смуты»: 28 самых ожидаемых событий 2024 года

Музыка: от Kanye West до Judas Priest

Не оставит 2024 год без подарков и меломанов — в этом году ожидается выход альбомов самых разных музыкантов. Уже в январе нас ждет новый альбом одного из самых знаменитых рэперов современности — Kanye West обещал выпустить совместную пластинку с Ty Dolla Sign еще 15 декабря, однако затем релиз переносился на самый канун Нового года, а затем на 12 января.

Новый альбом в январе также выйдет у одной из самых известных поп-панк-групп — Green Day. 14-й студийный альбом под названием Saviors музыканты обещают выпустить 19 января. На первую песню с альбома, The American Dream Is Killing Me, уже сняли клип.