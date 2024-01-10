Олимпиада, выборы президента и немного «Смуты»: 28 самых ожидаемых событий 2024 года

Очередные выборы должны состояться и на Украине. Однако их проведение под вопросом — действующий президент страны Владимир Зеленский заявил, что сегодня выборы на Украине «не ко времени». Глава фракции партии президента «Слуга народа» Давид Арахамия также говорил о том, что в 2024 году не проведут ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов.



Спорт: Россия без хоккея, зато с теннисом

Главным спортивным событием 2024 года станут летние Олимпийские игры в Париже. Состязания пройдут с 26 июля по 11 августа, впервые в истории Олимпиады среди видов спорта появится брейкинг.

