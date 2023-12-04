«Идите на запах»: репортаж из «нищемаркета», где торговали просроченной едой. Что с ним стало потом в главном автограде страны

Магазинчик действительно расположен в одном здании с крупным сетевым супермаркетом и прочими отделами вроде кондитерских, аптек и ломбардов. С улицы магазин не заметен, вывесок на нём нет, но они и не нужны: все, кому надо, прекрасно знают, как его найти.

— Надо обогнуть торговый центр, найти лестницу вниз, а потом можно смело идти на запах — он приведет, куда надо, — разъясняли горожане.



Воздух в магазине приметный: спертый с ароматом жженой проводки, грязных носков, кислых щей, и всё это приправлено отдушкой из копченостей — колбасы тут, кажется, якорный товар. Они разложены на столе, всё на виду у покупателя — есть класса эконом и люкс, вареная и копченая, круглая и квадратная, с сыром и паприкой. Сорта и разновидности тоже на всякий вкус: сардельки, сосиски, колбаски. Присутствуют и «деликатесы»: всевозможные беконы, окорока и шейки — все запаяны в вакуум, что, вероятно, подразумевает возможность хранить их некоторое время даже без холодильника.