«Он смеялся, когда это делал»: фермер убил ушедшую жену-чиновницу — подробности трагедии

Знакомые Дины вспоминают, что Алик часто поднимал руку на жену. Практически всегда предметом для конфликтов служила ревность. Муж буквально преследовал свою супругу: в жизни, интернете, где только мог дотянуться.

Приступы ярости посещали его волнами. Первое время Дина не придавала большого значения выходкам мужа, поэтому продолжала жить с ним в браке.

— Он производил очень хорошее впечатление поначалу: порядочный такой, знаете, харизматичный, семьянин, хозяйственник. Он просто умел скрываться, — рассказывала мать Дины Махияновой. — Но в то же время в нем какой-то демон сидел. Он жестоко обращался с сыном, жестоко обращался с женой. Насилие началось с первого дня их совместной жизни.

