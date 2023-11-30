«Он смеялся, когда это делал»: фермер убил ушедшую жену-чиновницу — подробности трагедии

Дина Махиянова — 31-летняя чиновница, прожившая почти всю жизнь в небольшом городке в Башкортостане. В молодости она познакомилась с любовью всей своей жизни — Аликом. Тогда девушка еще не догадывалась, что лето 2022 года станет для нее последним. Супруг жестоко убил ее на глазах у подруг прямо у родительского дома. Кем была погибшая, как оправдывался убийца и что думают об этой ситуации эксперты — подробности смотрите в видео наших коллег из UFA1.RU, которое опубликовано выше.
Знакомые Дины вспоминают, что Алик часто поднимал руку на жену. Практически всегда предметом для конфликтов служила ревность. Муж буквально преследовал свою супругу: в жизни, интернете, где только мог дотянуться.
Приступы ярости посещали его волнами. Первое время Дина не придавала большого значения выходкам мужа, поэтому продолжала жить с ним в браке.
— Он производил очень хорошее впечатление поначалу: порядочный такой, знаете, харизматичный, семьянин, хозяйственник. Он просто умел скрываться, — рассказывала мать Дины Махияновой. — Но в то же время в нем какой-то демон сидел. Он жестоко обращался с сыном, жестоко обращался с женой. Насилие началось с первого дня их совместной жизни.
После очередной истерики мужа Дина подала на развод. Но на этом нападки со стороны Алика не прекратились. Дина 13 раз заявляла на бывшего мужа в полицию и один раз — в прокуратуру, но его привлекали лишь к административной ответственности за побои и мелкое хулиганство.
При этом Алик продолжал угрожать Дине, разбивал окна в ее доме. Прямо в отделе полиции заявлял, что зарежет Дину, но с этим никто ничего не делал.
12 августа 2022 года в полицию поступило сообщение об убийстве местной жительницы. Этой женщиной была Дина Махиянова. Бывший муж убил ее на глазах у свидетелей — он подкараулил Дину на парковке у родительского дома, после чего при подругах напал на нее с ножом. Бил до последнего.
Позже в суде Алик Махиянов вел себя вызывающе и угрожал журналистам. До этого на следственном эксперименте он объяснял следователю, что убийство совершил, потому что «эмоции захлестнули». Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Алик до сих пор отрицает, что годами проявлял физическое и моральное насилие к погибшей. Сам он приговором недоволен. Как и родители Дины, которые хотят ужесточить наказание.