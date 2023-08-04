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Лечилась дома, поздно обратилась к врачам — что известно о причинах смерти актрисы Ирины Мирошниченко

Вспоминаем, какой яркой была жизнь актрисы и какими тяжелыми выдались ее последние дни

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Видео: Городские порталы

Врачи несколько дней боролись за жизнь актрисы Ирины Мирошниченко, но спасти ее не удалось. Звезда фильмов «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось...» умерла 3 августа на 82-м году жизни.

Актриса попала в реанимацию в конце июля, после того как некоторое время лечила грипп самостоятельно. В больнице Мирошниченко погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Попутно у нее нашли опухоль в головном мозгу.

Ирина Мирошниченко известна по своей театральной карьере — с 1965 года она работала на сцене МХАТ им. Горького. Также она снялась во многих фильмах, в том числе «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось...», «Андрей Рублев», «Зимняя вишня». Кадры ее самых запомнившихся ролей смотрите в коротком ностальгическом видео, которое опубликовано чуть выше.

Какой была актриса и как складывался ее творческий путь — о взлетах и переживаниях Ирины Мирошниченко читайте в этом материале.

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