«У вас намного свободнее»: молодой араб переехал из Дубая в Сибирь и сменил особняк на общагу

Сакру 24 года. Он родился и вырос в Объединенных Арабских Эмиратах, окончил там школу и уехал — в Красноярск. Не зная русского языка, не имея в Сибири ни друзей, ни связей. Но Россию он полюбил с первых секунд. Почему араб решил сменить большой дом, море, тропики на общагу и сибирские морозы, читайте в интервью, которое он дал нашей красноярской коллеге из NGS24.RU Галине Сергиенко.
— Сакр, как ты решился переехать жить в Россию?
— Всё из-за учебы. У меня не было шансов [в Дубае] поступить в университет. Это сложно, очень сложно. Оценки были низкие для проходного балла, просто не прошел бы. Плюс там 25 предметов может быть за семестр, и все их нужно сдавать экзаменом, а тут 12–13, и не все экзамены, есть зачеты, они проще. Само обучение там дороже: в Дубае где-то 6 тысяч долларов в год, а тут 4 тысячи плачу. В России другие требования — и это круто.
— Почему твой выбор пал именно на Красноярск?
— У меня был знакомый араб в Красноярске, он сам не так давно приехал в Россию учиться, и он предложил переехать мне. Я тогда был в Египте у него, подал документы в университет через интернет, меня взяли, и вот приехал. Сразу дали учебную визу без проблем. У вас очень красивый город.
— Куда поступил?
— В Красноярский государственный медицинский университет. Сейчас третий курс окончил, на днях экзамены сдал. Буду гинекологом, как мой отец. Подрабатываю санитаром в краевой больнице несколько месяцев, мне в университете предложили, и я решил попробовать. Учиться сложно очень, но я справляюсь. Еще три года осталось. Многих студентов отчислили в этом году за неуспеваемость.
— Что касается школы в ОАЭ, она сильно отличается от русской?
— Ну да, у нас 12 классов нужно окончить. Нельзя, как в России, выбирать — после девятого класса уйти или все одиннадцать окончить. И система у нас 100-балльная, для сдачи предмета нужно минимум 50 баллов набрать, это проходной балл. Потом надо в университет идти, там очень сложно. Тут проще.
— Не было страшно ехать в Россию?
— Конечно, было, ведь я даже языка не знал. Мой родной язык арабский, а мой второй язык английский. Хорошо, что нам преподают в университете на английском. Но преподаватели не очень хорошо на нём разговаривают. В основном презентации делают. Первый год вообще не понимал, что происходит. Ваш язык очень сложный, сложная грамматика. В арабском всё проще, как и в английском. Учу русский по видео в интернете и словарю. Понимаю хорошо, говорить моментами затрудняюсь. Первое время не мог слова сказать или понять.
— Быстро адаптировался в новом для себя городе, как нашел друзей?
— У нас на потоке учатся все иностранцы, арабы. Из Египта много. Подружились быстро. Кто давно живет тут, показали мне, где что находится. Всё хорошо. Поначалу было сложно в магазинах, такси вызывать, общаться с местными. Первый год в основном общался с арабами на родном языке, потом понял: чтобы выучить русский язык, надо с русскими разговаривать много, начал потихоньку знакомиться. Общались на языке жестов поначалу, через переводчик, с кем-то я говорил по-английски, а мне отвечали на русском. Было безумно сложно.
— Где знакомился?
— Да где придется. Мог в клубе, в кафе, в интернете. Это общение отчасти и помогло мне язык выучить. Потому что есть сленг, не всё, что в видеоуроках я смотрю, нужно, какие-то слова можно упростить. Всё равно плохо по-русски разговариваю, но зато понимаю отлично.
— Чем Россия понравилась?
— Да, я люблю Россию, Сибирь. Жизнь тут лучше, погода, люди. Мне тут нравится. Здесь намного свободнее, чем в Дубае, там много традиций, которые ты обязан соблюдать. А я люблю свободу, чтобы у каждого был свой выбор, что ему делать. Я уважаю свою семью и людей, которые слушают мнения родных и делают, как те хотят. Но я хочу сам решать свою судьбу, мой папа меня в этом поддерживает. Мне нравится самостоятельность и независимость.
— Например, какие традиции есть на твоей родине?
— Например, там сухой закон, нельзя пить алкоголь, если кто-то увидит, будут проблемы, штраф. Можно пить только туристам. Также ты обязан всегда носить традиционную одежду — на работу, учебу — это такие белые халаты. Если ты будешь одет по-другому, проблем не будет, но местные начнут косо смотреть. Она, конечно, удобная, мне нравилось ее носить, но свободы не чувствуешь. Еще тату нельзя делать, можно набить только крест на запястье, и то если ты христианин. Много правил, и все их соблюдают, потому что надо.
— Какие еще есть обычаи у вас?
— Да много: например, у девушек всегда должны быть закрыты волосы, она обязана носить хиджаб, юбки, просто так положено — и всё, у людей нет мыслей как-то сломать систему, так ходят, потому что правильно. Что семья говорит, то и надо делать. Если девушке ходить без хиджаба, проблем с законом не будет, но семья не примет. Еще у мужчин может быть четыре жены, прямо по паспорту, может и одна, может две, но не больше четырех.
— Ты хочешь четырех жен себе?
— Нет, я одну хочу. У моего отца была одна.
— По приезде в Красноярск быстро нашел жилье, обустроился?
— Да, тут я живу в общежитии при университете. Сразу заселился по приезде. Мне не очень нравится, много людей, три человека в одной комнате, все кричат, грязно постоянно, всё общее. Бардак. Скучно там. Но дешево, всего тысяча в месяц. Квартиру дорого снимать. Потом когда-нибудь. В принципе, не жалуюсь.
— А в каких условиях на родине жил?
— Там у нас дом, два этажа, на первом этаже кухня, две просторные гостиные, на втором этаже шесть комнат, у меня своя личная была, огромная. У каждого в семье своя комната. Много места. Там хорошо, конечно, но тут всё равно нравится. Машину недавно в Красноярске купил, сделал международные права себе.
— И как тебе наши дороги?
— Хах, не понимаю, почему все жалуются. Нормальные дороги. Только аккумулятор на машине сломался недавно, отдал в ремонт.
— А как родители отнеслись к твоему переезду?
— Спокойно. Папа сказал, что это мой выбор — если ты хочешь, то делай это. А моя мама, к сожалению, умерла. Остались отец и сестра-двойняшка. Они рады за меня. Хотя сестра зовет обратно, но я не хочу. Папа обещал приехать в Красноярск на мой выпускной, думаю, он гордится мной. Он всегда хотел, чтобы я был настоящим мужчиной.
— Какие трудности были в Красноярске?
— Только языковые, барьер сильно мешал жить. Но недавно я так торопился на экзамен, что оставил свой кошелек с документами и телефон в такси. Позвонил водителю, он не взял трубку, написал, он тоже не ответил. Я сразу пошел в полицию, написал заявление, дал номер машины водителя, сказали, найдут. Две недели прошло. Но я уже присматриваю новый телефон.
— Думаешь, не найдут?
— Сам виноват, что потерял. С документами пока не знаю, что делать.
— Ты рассказывал о весьма строгих традициях в Дубае. А как там развлекается молодежь?
— Вечеринки только на день рождения, иногда на большие праздники. В обычный день, по выходным на вечеринки никто ходит, не делает, если только несколько людей веселятся где-то. А так я играл в игры на компьютере. Еще спорт — баскетбол, скейтборд, пинг-понг, боулинг. С друзьями гулял постоянно вечерами по торговому центру, там аттракционы и всякое. В уно все любят играть, это карточная игра.
— А тут как развлекаешься?
— Клубы люблю, с друзьями гулять. Мы знакомимся с местными, они нам что-то рассказывают про Россию, это интересно. Что хочу, то и делаю — в пределах разумного. Смотрю город.
— Планируешь вернуться на родину после окончания университета?
— Пока не знаю. Вообще, не очень хочу, я люблю Россию. Я бы хотел тут жить, работать.
— Почему?
— Зарплаты тут выше, чем в Дубае, цены на всякое ниже. Да и погода... Не люблю, когда жарко. Там дышать очень сложно, летом температура может быть +45. А я люблю холод, -40 — это нормально. Там душно и не погулять толком, хорошо только в машине или в помещении с кондиционером.
— Обычно все иностранцы остерегаются наших сибирских морозов...
— Хах, а я люблю холод, зиму. Мне очень нравится. В Дубае не бывает снега, а я его люблю. Могу гулять в минусовую температуру спокойно. Зима — это круто. Россия — крутое место для жизни.