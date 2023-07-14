«У вас намного свободнее»: молодой араб переехал из Дубая в Сибирь и сменил особняк на общагу

— Где знакомился?



— Да где придется. Мог в клубе, в кафе, в интернете. Это общение отчасти и помогло мне язык выучить. Потому что есть сленг, не всё, что в видеоуроках я смотрю, нужно, какие-то слова можно упростить. Всё равно плохо по-русски разговариваю, но зато понимаю отлично.



— Чем Россия понравилась?



— Да, я люблю Россию, Сибирь. Жизнь тут лучше, погода, люди. Мне тут нравится. Здесь намного свободнее, чем в Дубае, там много традиций, которые ты обязан соблюдать. А я люблю свободу, чтобы у каждого был свой выбор, что ему делать. Я уважаю свою семью и людей, которые слушают мнения родных и делают, как те хотят. Но я хочу сам решать свою судьбу, мой папа меня в этом поддерживает. Мне нравится самостоятельность и независимость.



— Например, какие традиции есть на твоей родине?



— Например, там сухой закон, нельзя пить алкоголь, если кто-то увидит, будут проблемы, штраф. Можно пить только туристам. Также ты обязан всегда носить традиционную одежду — на работу, учебу — это такие белые халаты. Если ты будешь одет по-другому, проблем не будет, но местные начнут косо смотреть. Она, конечно, удобная, мне нравилось ее носить, но свободы не чувствуешь. Еще тату нельзя делать, можно набить только крест на запястье, и то если ты христианин. Много правил, и все их соблюдают, потому что надо.