Инженер из Новосибирска получил «визу Эйнштейна» и улетел в Майами. Как Михаил оказался в Америке благодаря научным шоу

Бывший инженер, 36-летний Михаил Демидов получил «визу Эйнштейна» за выдающиеся способности в области образования, за нее выдают грин-карту всем членам семьи. Мужчина увлекался проведением научных шоу и мечтал попасть в Америку, чтобы получить новый опыт: посмотреть, как работают в другой стране, где мало кто был. После начала специальной военной операции получить визу стало сложнее: нельзя ничего оплатить, отправить из России бумажные письма, да и попасть на собеседование в американское посольство непросто, но и очень дорого. Как мужчина за 2 года собрал необходимые документы, написал книгу, прошел бюрократический ад и получил самую лучшую визу — в материале журналиста НГС.
Из инженера в ведущего
Попасть в Америку Михаил Демидов захотел несколько лет назад, но светило только два варианта: худший — перебежать через границу с Мексикой и самый престижный — сразу получить иммиграционную визу для иностранцев с экстраординарными способностями, ее еще называют «виза Эйнштейна». Мужчина около 10 лет работал на инженерных должностях на стройке и в цеху по изготовлению вентиляций. Работа была посменная, поэтому оставалось свободное время. Тогда Михаил начал интересоваться научными шоу, основанными на физических явлениях, проводил корпоративы, мероприятия, но воспринимал это как хобби.
— Учился в Сибстрине, работал, параллельно занимался развлечениями, участвовал в городских фестивалях. Проводил мероприятия только в свободное время, а потом любимое дело стало работой.
Заниматься научными шоу в свободное время Михаил начал почти 10 лет назад, а в
Желание получить опыт в Америке не покидало Михаила. Мужчине было важно узнать новое, посмотреть американские музеи, в которых представители его профессий либо были редко, либо и вовсе не были. Изучать это по чужим фотографиям из интернета ему не нравилось, всё хотелось увидеть вживую.
— Есть компании, которые выставляют свои научные экспонаты в торговых центрах и организовывают научно-образовательные выставки, но многие из них не знают, как это происходит в США, а там есть чему поучиться. Я хочу разобраться, как устроены экспонаты там: мне достаточно просто сунуть нос, чтобы понять, как он работает.
Бежать через Мексику и отсидеть в тюрьме или получить лучшую визу
Есть несколько видов виз в Америку, но получить их Михаил не рассчитывал. Оставалось два варианта: перебежать в США через границу в Мексике, отсидеть в тюрьме и просить политическое убежище, но тогда вернуться в Россию не получится, либо самый трудный и долгий — «виза Эйнштейна» для людей с экстраординарными способностями. Бежать через Мексику Михаил совсем не хотел.
— Есть несколько категорий в визе по способностям: бизнес, наука, спорт, искусство, образование. Условно по науке проходят нобелевские лауреаты, по спорту — олимпийские чемпионы. Но ее получить могут и обычные люди, надо доказать, что ты соответствуешь трем критериям из десяти дополнительных условий. Например, если ты член всемирно признанных закрытых ассоциаций, у тебя есть важные награды в своей области, упоминания в СМИ и другие.
Главное, по словам Михаила, доказать, что именно ты входишь в 1% лучших специалистов в своей профессии и будешь нужен для экономики и развития Штатов. Вклад в отрасль можно доказать, приложив рекомендательные письма от всемирно признанных деятелей в выбранной отрасли.
Собирать документы для визы по категории образования Михаил начал с 2020 года: участвовал в мероприятиях международного уровня (если приехал один представитель из другой страны, то событие уже считается международным), собирал дипломы, о которых раньше не думал. Например, у него были благодарности от губернатора, награды от министерств и департаментов, благодарность от председателя СО РАН за проведенные шоу.
Еще одно условие — научные статьи. За несколько месяцев Михаил выпустил небольшую книгу о популяризации науки и образования через научные шоу и принял участие в научных конференциях. В эту же категорию Михаил добавил информацию о полученных им ранее патентах на изобретения.
Бывший инженер собрал доказательств своих наград на 300 страниц, после перевода на английский, в общей сумме вышло более 400 страниц. После сбора бумаг необходимо объяснить миграционному офицеру страниц на 20–30, почему ты важен США.
— В петиции надо логично рассказать о своих достижениях. Например, если художник напишет: «Мои картины настолько крутые, что представлены в Третьяковской галерее», то офицер из другой страны может не понять, в чем уникальность. Поэтому возле каждого пункта надо объяснить, почему это важное достижение. Объяснять офицеру нужно так, что ты входишь в
Кроме того, Михаил входит в ассоциацию по образованию, которая является полноправным членом Вашингтонского соглашения, всего в Новосибирской области 14 человек могут похвастаться тем, что в ней состоят.
Три этапа получения визы, а после — грин-карты
Виза полученная Михаилом, по сути, является грин-картой или ВНЖ США, которая выдается каждому члену семьи заявителя. Как объяснил Михаил, первый этап получения визы — служба иммиграции и гражданства США. Туда отправляется подготовленная петиция, в которой описываются все достижения заявителя и прикрепляются награды. Достижения рассматривают, но срок не регламентирован.
— Из-за закрытия границ в коронавирусное время очередь на рассмотрение петиции стала огромная, можно было ждать до нескольких лет. Но есть способ ускорить процесс — доплатить
Сначала ведущий научных шоу подал документы на обычный процессинг, потом увидел, что очередь начала удлиняться, возможно, из-за массового перехода мексиканской границы русскими, а его дело отодвигаться. Как раз в это время сибиряк получил несколько хороших заказов, оплатил ускорение и получил одобрение.
Но даже на этом этапе есть сложности: сейчас отправить бумаги из России в Америку и оплатить взносы бумажными чеками нельзя, а если иммиграционного офицера что-то не устроит, то он обязан задать уточняющие вопросы, которые также отправит на обычную, а не электронную почту. Почтой России письмо из США сейчас не дойдет, а для ответа на запрос есть только месяц-полтора, иначе петиция безвозвратно отклоняется.
— Можно арендовать физический адрес в Америке. Я арендовал его онлайн, оплатил карточкой, а к адресу можно подключить услугу, чтобы специалист вскрывал конверт и отправлял его скан в Россию по электронной почте. У меня не было дополнительного письма от офицера.
Обычно, для подготовки и подачи такой петиции, обращаются к американскому адвокату. Стоит такая услуга около
Следующий этап после одобрения петиции — передача документов в национальный визовый центр, на это у Михаила ушло около 110 дней. Сейчас процесс идет быстрее, а если же затягивается, то необходимо позвонить сотруднику иммиграционного ведомства в США на городской американский номер. Михаил сделал это через купленный тариф в скайпе, но важно, чтобы звонящий хорошо понимал английский. Сибиряк язык почти не знает, поэтому ему помог друг.
Визовый центр запрашивает бумажные сканы личных документов и оплату еще одной госпошлины, которую можно оплатить только картой, выпущенной американским банком, это он также сделал через специальные службы.
— После того как визовый центр всё устроит, надо ждать письмо. Там есть штрихкод, первые три буквы — код страны, в которой будет назначено собеседование с консулом.
Русскоговорящих посольств в мире немного, всех россиян автоматически отправляют проходить собеседование в Варшаву. Но в последнее время в Польше россиянам часто назначают дополнительную проверку, которая может растянуться на полгода и больше.
— Говорят, что до начала специальной военной операции собеседование в посольстве было формальностью, но сейчас в Польше часто отправляют на административные проверки, что затягивает дело. А получить «шенген» теперь сложно.
В этот момент, если есть основания, по словам Михаила, лучше перенести дело в другую страну. Мужчина объяснил, что попросил перенести его собеседование в Казахстан, для чего ко всем документам заранее приложил письмо о переносе.
— В марте, на момент прохождения собеседования, я проживал и работал в Казахстане по рабочей визе. Это было одним из оснований переноса дела из Польши в другую страну.
В Алма-Ате, по наблюдениям Михаила, жители приветливые и доброжелательные, возможно, поэтому и консулы такие же. На собеседовании консул задавал вопросы про английский, например, как Михаил собирается жить и работать без знания языка, почему он соответствует требованиям этой визы. Несмотря на это, собеседование прошло успешно.
После всех этапов остается только ждать вклейки визы в паспорт, Михаилу сделали это быстро, а жене задержали, потому что в Казахстане начался праздник Наурыз. В это время жители отдыхают и консульство не работало.
— Вклеивают визы в паспорт всем членам семьи, которые присутствовали на собеседовании, отдают петицию, ее потом надо передать пограничнику при въезде в США. Примерно через месяц-полтора после пересечения границы по почте присылают грин-карту и все документы. Через
5 апреля Михаил с женой улетели из Новосибирска во Флориду. Пока семья планирует жить в Орландо, в штате Флорида, и посмотреть знаменитые парки развлечений. Бизнес ведущего остается в России на паузе, а в Америке уже поступило несколько предложений о научных шоу.
— У меня пока нет понимания, останемся ли мы с женой навсегда жить в Америке или нет. В первую очередь иммиграция для меня — возможность не останавливаться на уже достигнутом и расти профессионально, приносить пользу и быть нужным. Сейчас я готов поделиться опытом получения визы с теми, кто этого хочет.
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