Инженер из Новосибирска получил «визу Эйнштейна» и улетел в Майами. Как Михаил оказался в Америке благодаря научным шоу

— Учился в Сибстрине, работал, параллельно занимался развлечениями, участвовал в городских фестивалях. Проводил мероприятия только в свободное время, а потом любимое дело стало работой.

Заниматься научными шоу в свободное время Михаил начал почти 10 лет назад, а в 2018 году инженер уволился и начал активно развиваться в научных шоу: участвовал в городских мероприятиях, был ведущим программ на новосибирском телеканале, проводил интерактивные лекции, эксперименты в планетарии, которые в среднем собирали по 5 тысяч человек в месяц.