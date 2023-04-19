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Родилась в Югре, уехала в Лос-Анджелес: вспоминаем яркие моменты карьеры теннисистки Марии Шараповой

Видео звонких победных подач на турнирах «Большого шлема»

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Видео: Городские порталы

Все помнят легендарную теннисистку Марию Шарапову не только из-за ее спортивных успехов, но и по ее крикам на корте.

19 апреля Мария отмечает свой день рождения, а мы решили вспомнить победы спортсменки на турнирах «Большого шлема» — звонкие победные подачи смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Семья Шараповых переехала в маленькую Нягань (ХМАО) к родственникам из Гомеля, спасаясь от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Через год, 19 апреля 1987 года, у пары родилась дочка. Еще через пару лет, когда Маше было неполных три года, супруги перебрались в Сочи, где девочка вскоре и начала заниматься теннисом.

В 7 лет Мария уехала тренироваться в США. А впервые заявила о себе уже в 13 лет, выиграв международный чемпионат по теннису среди юниоров. Тогда ей был вручен особый знак отличия — награда «Восходящая звезда». В свой 14-й день рождения девочка сыграла свой первый турнир WTA на Pacific Life Open. Оттачивая игру, она в итоге дошла до финала женского одиночного турнира на Открытом чемпионате Австралии в 2002 году.

В 17 лет Шарапова в финале на Уимблдоне обыграла первую ракетку мира и действующую чемпионку Серену Уильямс. Мария стала первой россиянкой, выигравшей Уимблдонский турнир, а в 2012 году стала обладательницей «Карьерного шлема», выиграв все турниры «Большого шлема» в разные годы.

В 2019 году Шарапова сыграла свой 800-й матч, а в 2020 году объявила о завершении спортивной карьеры.

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Мария ШараповаТеннис
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