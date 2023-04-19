Родилась в Югре, уехала в Лос-Анджелес: вспоминаем яркие моменты карьеры теннисистки Марии Шараповой

Семья Шараповых переехала в маленькую Нягань (ХМАО) к родственникам из Гомеля, спасаясь от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Через год, 19 апреля 1987 года, у пары родилась дочка. Еще через пару лет, когда Маше было неполных три года, супруги перебрались в Сочи, где девочка вскоре и начала заниматься теннисом.