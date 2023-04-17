Рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва

— У нас недавно Госдумой был принят ряд законов об изменении порядка оповещения граждан. Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуг», через СМС-сообщения, ну и в телефонном режиме, — рассказал военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев во время пресс-конференции. — Это такая вот особенность [весеннего призыва 2023 года].