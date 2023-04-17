Рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва

Тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуг» начнется во время весеннего призыва 2023 года, об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. Призывников также будут оповещать о необходимости явиться в военкомат с помощью СМС-уведомлений и обзвонов.
— У нас недавно Госдумой был принят ряд законов об изменении порядка оповещения граждан. Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуг», через СМС-сообщения, ну и в телефонном режиме, — рассказал военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев во время пресс-конференции. — Это такая вот особенность [весеннего призыва 2023 года].
По словам военкома, это будет единственное отличие этого весеннего призыва от предыдущих, во всем остальном действующее законодательство не изменилось, и порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый.
14 апреля Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно закону, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Мы подробно разбирали, какие новшества нас ждут после принятия закона о воинской службе.