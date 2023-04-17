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Рассылка повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва

Пока ее обещают провести в тестовом режиме

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Уже в этом году призывникам начнут приходить электронные повестки

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Тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуг» начнется во время весеннего призыва 2023 года, об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. Призывников также будут оповещать о необходимости явиться в военкомат с помощью СМС-уведомлений и обзвонов.

— У нас недавно Госдумой был принят ряд законов об изменении порядка оповещения граждан. Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуг», через СМС-сообщения, ну и в телефонном режиме, — рассказал военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев во время пресс-конференции. — Это такая вот особенность [весеннего призыва 2023 года].

По словам военкома, это будет единственное отличие этого весеннего призыва от предыдущих, во всем остальном действующее законодательство не изменилось, и порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый.

14 апреля Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно закону, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Мы подробно разбирали, какие новшества нас ждут после принятия закона о воинской службе.

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ПовесткиГосуслугиВладимир ПутинВесенний призыв
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