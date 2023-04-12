Сочи, Питер или Таиланд? Куда новосибирцам всё же улететь на майские праздники и сколько это стоит

Туроператоры советуют заранее планировать отпуск — месяца за 3–4, но если вы этого не сделали, то рассказываем, куда еще можно улететь из Новосибирска на майские праздники и сколько это стоит.
Руководитель турагентства «География» в Новосибирске Антон Захаркин говорит, что из Новосибирска новых направлений не добавилось, поэтому выбор отдыха на майских праздниках невелик.
Турция
По словам Антона Захаркина, прямые вылеты в Анталью стартовали еще в марте:
— На майские даты выбор пока есть. Если улететь чуть раньше, 27 апреля, на 7 ночей, то тур на двоих будет стоить от 106 тысяч рублей в 3-звездочном в отеле с питанием по системе «всё включено». Тур с вылетом 2 мая на 7 ночей будет стоить чуть дороже — от 112 тысяч.
Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Карбаева приводит в пример стоимость отдыха в
Таиланд
Про Таиланд Антон Захаркин замечает, что полетная программа уже сокращена — рейсов стало мало:
— Тур в Паттайю с вылетом 1 мая на 15 ночей — последний рейс в сезоне — стоит от 182 тысяч рублей на двоих. Более коротких туров уже нет. Но можно улететь на Пхукет прямым рейсом 1 мая на 10 ночей — от 196 тысяч — или с техпосадкой на дозаправку в Казахстане 25 апреля на 9 ночей от 166 тысяч.
Директор туристического агентства «Сибирь Экспресс» Вера Трубицына говорит, что прямой перелет Новосибирск — Пхукет с 30 апреля на 6 ночей стоит от 180 тысяч на двоих. По такой же цене можно улететь в Паттайю с 1 мая на 15 ночей.
ОАЭ
— В Эмираты недорогие билеты разобрали еще пару месяцев назад, так что брать остается только то, что есть. Тур на двоих с вылетом 27 апреля на 7 ночей будет стоить от 194 тысяч рублей, 2 мая на 10 ночей — от 186 тысяч, — объясняет Антон Захаркин.
Вера Трубицына считает, что этот период — шикарное время для поездки в ОАЭ по цене от 200 тысяч на двоих в городской
Анастасия Карбаева приводит такой пример: вылет 2 мая на 10 ночей в
Шри-Ланка
По словам Антона Захаркина, можно провести майские праздники на Шри-Ланке: последний вылет в сезоне состоится 28 апреля, тур на 12 ночей будет стоить от 192 тысяч рублей на двоих.
Россия
По российским направлениям мест осталось тоже очень мало, замечает Антон Захаркин, потому что бронировать на такие даты начинают за 3–4 месяца. Он уточняет, что сейчас можно купить туры в Сочи (2 мая на 6 ночей — от 56 тысяч рублей за двоих), Дагестан (1 мая на 7 ночей — от 72 тысяч), Минеральные Воды (30 апреля на 8 ночей — от 110 тысяч), Санкт-Петербург (1 мая на 6 ночей — от 53 тысяч).
Вы съездили в отпуск в необычное место? Спланировали себе выгодное путешествие или готовы рассказать, как много денег потратили на отдых в другой стране? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко:
Ранее мы рассказывали о том, почему новосибирцы рискуют остаться без отпуска.