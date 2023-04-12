Сочи, Питер или Таиланд? Куда новосибирцам всё же улететь на майские праздники и сколько это стоит

Таиланд

Про Таиланд Антон Захаркин замечает, что полетная программа уже сокращена — рейсов стало мало:



— Тур в Паттайю с вылетом 1 мая на 15 ночей — последний рейс в сезоне — стоит от 182 тысяч рублей на двоих. Более коротких туров уже нет. Но можно улететь на Пхукет прямым рейсом 1 мая на 10 ночей — от 196 тысяч — или с техпосадкой на дозаправку в Казахстане 25 апреля на 9 ночей от 166 тысяч.



Директор туристического агентства «Сибирь Экспресс» Вера Трубицына говорит, что прямой перелет Новосибирск — Пхукет с 30 апреля на 6 ночей стоит от 180 тысяч на двоих. По такой же цене можно улететь в Паттайю с 1 мая на 15 ночей.

