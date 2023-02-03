«Не беремся бронировать туристов на ближайший месяц»: новосибирцы рискуют остаться без отпуска из-за проблем с выдачей загранов

На этой неделе стало известно, что новосибирцев и жителей других регионов начали предупреждать о невозможности получить биометрический загранпаспорт. В МВД объясняли проблему техническими сложностями. Сегодня, 2 февраля, «Госуслуги» вовсе сообщили о приостановке приема заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца. Новосибирские туроператоры при этом заявили, что некоторые фирмы теперь не берутся делать бронирования туров, если понимают, что человек не успеет получить документ к сроку. Что еще рассказывают в туристической сфере и как складывается ситуация с загранпаспортами, выяснял журналист НГС.
«Рекомендуем пока не брать туры»
Руководитель турагентства «География» в Новосибирске Антон Захаркин считает, что проблема только на начальной стадии.
— У нас туристы получали совсем недавно паспорта: неделю назад — на руки, по графику. Пока никто не жаловался, видимо, ситуация только начала развиваться, — замечает он.
Один из руководителей туристической компании «Тукан-тур» Аня Морозова говорит, что слышала о проблеме, но не сталкивалась с ней. По ее словам, паспорта старого образца обычно выдают чуть раньше, а нового образца — позже: делают около месяца.
— Если человек прописан в другом городе и подает документы в Новосибирске, то срок выдачи паспорта будет выше: увеличивается до трех месяцев, — объясняет она.
Директор турагентства «Свобода Трэвел» Андрей Щербинин замечает, что доля туристов, которые бронируются без загранпаспортов на руках, рассчитывая их получить до даты вылета невелика, но такие есть.
— Для них, конечно, это проблема и риски. Но эти риски были всегда, просто теперь они выше. Мы предупреждаем своих туристов о них и не рекомендуем брать туры с датами вылета, близкими к предполагаемой дате выдачи паспорта. На данный момент проблемы еще не возникли, но вполне могут. У нас есть прям сейчас заявки без данных загранпаспортов, но мы надеемся на лучшее, так как там туристы подавались в первой половине января. Надеемся, их эта ситуация обойдет стороной и всё будет хорошо.
Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Карбаева говорит, что буквально вчера ей написал ее турист, что ребенку не сделали паспорт и смогут только в апреле:
— Сейчас мы не беремся бронировать туристов на ближайший месяц, если паспорт в работе или еще даже не подавали документы. Паспорт на 5 лет выдают без задержки. Нового образца придется ждать. Поэтому мы советуем, если срок вашего загранпаспорта заканчивается в 2023 году, начинать заниматься его заменой. Если вы уже планируете свою поездку, закажите второй загранпаспорт. У гражданина России есть возможность иметь 2 загранпаспорта.
«Повышенный объем заявок»
Директор «Первого визового центра — Новосибирск» Екатерина Лещенко тоже подтверждает проблему и отмечает всплеск запросов на срочные загранпаспорта, которые заказывают у них. По ее словам, он обусловлен техническими трудностями и поднявшимся ажиотажем.
Екатерина Лещенко также замечает, что МФЦ разных регионов сообщают разную информацию: где-то продолжают выдавать, а где-то предлагают получить пятилетний:
— Думать, что это хитрый план, чтобы тихонько опустить перед нашим носом железный занавес, не стоит. Всё, как обычно, проще — чипы. Сейчас происходит то же самое, что происходило осенью. Тогда у завода «Микрон», частично закрывающего потребность в чипах, были проблемы. Остальную часть тащили из Германии. То есть проблема носит технический характер, не более.
Сегодня, 2 февраля, ситуацию прокомментировал официально Гознак, который выпускает бланки для загранпаспортов. Пресс-служба отмечает, что в последние месяцы действительно поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк загранпаспорта.
— В настоящее время производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы. Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца. За более подробными комментариями по обсуждаемой теме рекомендуем обращаться к производителю микросхем — АО «Микрон», — сообщили в Гознаке.
Что за компания «Микрон»
По данным сервиса «Контур.Фокус», акционерное общество «Микрон» существует с 13 января 1994-го. Чистая прибыль компании — 257,7 миллиона. У компании заключены контракты на 20,4 миллиарда рублей. На сайте ГК «Микрон» указано, что их история начинается с 1959 года — с основания Воронежского завода полупроводниковых приборов (сейчас «ВЗПП-Микрон»).
На сайте группы компаний «Микрон» указано, что ее сотрудники делают чипы для загранпаспортов. И даже приглашают на экскурсию. По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Микрон» действительно числится в санкционных списках США, Украины и Великобритании.
Журналист НГС отправил запрос в группу компаний «Микрон» с просьбой прокомментировать ситуацию и получил такой ответ:
— Спрос на нашу продукцию растет, и нам приходится соответствующим образом корректировать свои планы поставок. Делаем вс` возможное — наращиваем объемы производства, перестраиваем техпроцессы под отечественные материалы, работаем круглосуточно в усиленном режиме.
Ранее мы рассказывали, что с 1 января 2023 года исчезли скидки на «Госуслугах»: если раньше загранпаспорт нового образца на 10 лет можно было получить за 3500 рублей, то теперь только за 5000.