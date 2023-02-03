«Не беремся бронировать туристов на ближайший месяц»: новосибирцы рискуют остаться без отпуска из-за проблем с выдачей загранов

— Если человек прописан в другом городе и подает документы в Новосибирске, то срок выдачи паспорта будет выше: увеличивается до трех месяцев, — объясняет она.



Директор турагентства «Свобода Трэвел» Андрей Щербинин замечает, что доля туристов, которые бронируются без загранпаспортов на руках, рассчитывая их получить до даты вылета невелика, но такие есть.

— Для них, конечно, это проблема и риски. Но эти риски были всегда, просто теперь они выше. Мы предупреждаем своих туристов о них и не рекомендуем брать туры с датами вылета, близкими к предполагаемой дате выдачи паспорта. На данный момент проблемы еще не возникли, но вполне могут. У нас есть прям сейчас заявки без данных загранпаспортов, но мы надеемся на лучшее, так как там туристы подавались в первой половине января. Надеемся, их эта ситуация обойдет стороной и всё будет хорошо.

