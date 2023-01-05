Газировка, алкоголь и загранпаспорт: что подорожает в России в 2023 году

За минувший год многие товары в России подорожали, одни больше, другие меньше — в среднем инфляция составила 12% по данным Центробанка на ноябрь 2022 года. Новый год только начался, но уже сейчас на некоторые статьи расходов можно заранее закладывать суммы побольше: примерный рост некоторых цен и тарифов уже известен, а кое-что уже успело подорожать. В этом материале мы собрали основные ожидаемые подорожания 2023 года.
Коммуналка
Сами тарифы на электричество, отопление, газ, воду и вывоз мусора выросли еще с 1 декабря, но фактически первые платежки с новыми суммами мы с вами получим в январе. Вот и увидим, что нам там после индексации тарифов насчитали — обещали, что повышение составит не больше 9%.
Это, кстати, было внеплановое повышение — по закону тарифы должны индексировать один раз в год, 1 июля. В 2022 году летом тарифы выросли в среднем на 4% и должны были на этом остановиться до июля 2023 года, но понадобилась еще одна индексация — как объяснили в Минэкономразвития, для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов». При этом власти пообещали, что взамен не будут поднимать тарифы до 2024 года, то есть этим летом индексации быть не должно.
Госпошлины на «Госуслугах»
Строго говоря, это, конечно, не рост цен, а просто отмена скидки — до 1 января 2023 года можно было оплатить любые госпошлины на портале «Госуслуги» со скидкой 30%. Например, если вы оформляли загранпаспорт нового образца (на 10 лет), то при оплате в банке госпошлина бы составила 5000 рублей, а при оплате через «Госуслуги» — 3500 рублей. Существенная разница. Которой с 1 января больше нет — госпошлину придется платить в полном размере.
В Министерстве финансов заявили, что отмена скидок ни с чем не связана — они изначально планировались как временная мера, период на который они были запланированы, истек.
— Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки, — цитирует ТАСС сообщение министерства.
Билеты на поезда
Проезд в поездах дальнего следования тоже подорожал с 1 января. Предельную индексацию тарифов и сборов железнодорожников Федеральная антимонопольная служба установила еще в ноябре, так что тут тоже ничего неожиданного: цены на проезд в вагонах купе, СВ и в вагонах класса люкс выросли на 8,1%. В 2024–2025 годах индексация тарифов должна составить 4%.
Авиаперелеты
Здесь речь идет не о стоимости билетов, но вероятно и на них эти изменения скажутся: сборы за аэронавигационное обслуживание уже выросли в ноябре 2022 года, а с 1 апреля 2023 года обслуживание авиаперелетов подорожает еще на 10%. На сколько подорожают авиабилеты, каждая авиакомпания будет решать самостоятельно.
Игристое вино
Успели в новогоднюю ночь выпить шампанского? Между прочим, теперь это удовольствие стало несколько дороже — минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) в России с 1 января выросла на 41%. Теперь самая дешевая бутылка этого напитка по закону не может стоить меньше 239 рублей. А еще неделю назад можно было приобрести нечто игристое за 169 рублей.
Крепкий алкоголь
На что покрепче цены тоже выросли: повлияли ежегодная индексация акциза на алкоголь и последующая корректировка минимальных розничных цен, которые устанавливают для борьбы с нелегальным алкоголем (считается, что легально нельзя произвести алкоголь с меньшими затратами, а значит все что дешевле — нелегальное). Как подорожал крепкий алкоголь в рознице:
- водка — на 7,7%, с 261 до 281 рубля;
- бренди — на 7,8%, с 348 до 375 рублей;
- коньяк — на 7,7%, с 480 до 517 рублей.
Сладкие напитки
Для тех, кто предпочитает безалкогольные напитки, новости тоже не очень: с 1 июля 2023 года в России введут акциз и на них — 7 рублей за литр напитка. Речь, правда, о сахаросодержащих напитках, то есть это лимонады, газировки, холодный чай и другие напитки, в которых содержится не менее 5 граммов сахара или подсластителей на 100 миллилитров. Соки, морсы, нектары, молоко, чайный гриб и квас под эту гребенку не попадают.
Шампуни, благовония и патроны
Немного неожиданный набор, но именно таким комплектом все это попало в список отдельных товаров, на которые правительство ввело ввозные таможенные пошлины 35%. Сюда же попали прочие средства для волос, средства для бритья, антиперсперанты, чистящие и моющие средства, оружие, ракетницы и спортивные винтовки. Пошлинами облагаются не все товары, а только те, «страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации».
В Минпромторге заявили, что эти товары имеют не уступающие по качеству и ассортименту отечественные аналоги. В данный момент это временная мера — до конца 2023 года.
Сигареты
Еще одна история с акцизами: с 3333 рублей за тысячу штук акциз на сигареты вырос с 1 января до 3467 рублей. Так что курить в этом году примерно на 4% дороже, чем годом раньше.
Цены на все остальное тоже вряд ли будут снижаться — по крайней мере инфляцию никто пока не отменял. Кроме того, ранее экономист Константин Селянин отмечал, что имеющая место зависимость от западного оборудования и компонентов может привести к подорожанию вследствие дефицита или инфляции издержек.