Газировка, алкоголь и загранпаспорт: что подорожает в России в 2023 году

Госпошлины на «Госуслугах»

Строго говоря, это, конечно, не рост цен, а просто отмена скидки — до 1 января 2023 года можно было оплатить любые госпошлины на портале «Госуслуги» со скидкой 30%. Например, если вы оформляли загранпаспорт нового образца (на 10 лет), то при оплате в банке госпошлина бы составила 5000 рублей, а при оплате через «Госуслуги» — 3500 рублей. Существенная разница. Которой с 1 января больше нет — госпошлину придется платить в полном размере.



В Министерстве финансов заявили, что отмена скидок ни с чем не связана — они изначально планировались как временная мера, период на который они были запланированы, истек.

