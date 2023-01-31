«Ориентировочно до конца марта»: новосибирцев предупреждают о невозможности получить биометрический загран

Новосибирцы начали получать сообщение от МВД о том, что с 20 января перестали изготавливать загранпаспорта нового образца, срок действия которых составляет 10 лет.
Соответствующее уведомление редакции НГС предоставил житель Новосибирской области. В сообщении указано, что печать паспортов остановлена временно, ориентировочно ограничение продлится до конца марта.
— В случае необходимости срочного выезда за пределы Российской Федерации предлагаем вам оформить заграничный паспорт старого образца сроком действия 5 лет, — указано в сообщении от МВД России.
НГС позвонил в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию, но в ведомстве сообщили, что не могут предоставить информацию. Редакция направила в ведомство письменный запрос.
Кроме Новосибирска, новые загранпаспорта не могут получить жители Екатеринбурга. Специалисты ссылаются на технический сбой и проблемы с бланками.
— Задержка в оформлении заграничных паспортов сроком действия 10 лет связана с техническими проблемами, не зависящими от подразделений по вопросам миграции Екатеринбурга, — рассказали корреспонденту E1.RU в полиции. — Выдача заграничных паспортов сроком действия пять лет происходит в обычном режиме.
В Краснодаре также сложилась проблема с оформлением загранпаспортов — об этом рассказывают наши коллеги из 93.RU.
Осенью 2022 года НГС сообщал, как оформить загранпаспорт за границей. Отметим, с января 2023 года оформление документа обойдется дороже.