Идем в посольство или едем домой? Как оформить загранпаспорт за границей
Куда нужно обращаться за оформлением документа и сколько времени это займет
С недавних пор страны, в которые можно добраться без визы и загранпаспорта, стали очень популярны у россиян. Но после того как люди оказываются на новом месте, они задумываются о том, куда двигаться дальше, и это оказываются страны, где как минимум без загранпаспорта не обойтись. Есть ли возможность оформить его за границей? И как это можно сделать?
1
Куда обращаться?
Чтобы оформить загранпаспорт за границей, нужно обратиться в российское консульство (или посольство) в той стране, где вы находитесь. Записаться на прием можно на сайте консульства (посольства). Если электронной записи нет, позвоните или приходите в офис лично. Заявление на загран для ребенка до 18 лет подают родители или опекуны.
На сайте МИД России есть интерактивная карта, которая показывает, в каких странах находятся российские посольства и консульства (для этого нужно кликнуть на нужную страну на карте или выбрать название страны из выпадающего списка).
Контакты представительств можно найти на Консульском информационном портале.
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2
Какие документы нужны?
Список документов не зависит от страны, в которой вы находитесь, — он определяется регламентами МИД России. Такие документы требуются совершеннолетнему гражданину:
- заявление о выдаче паспорта: нужную версию для печати можно скачать на Консульском информационном портале, кроме того, можно заполнить заявление онлайн (для обычного и биометрического паспортов);
- действующий российский паспорт и старый загранпаспорт (при наличии);
- две цветные фотографии
3,5 х 4,5 см(для биометрического паспорта фотографируют на месте, но могут попросить одну фотографию для заявления);
- чек об уплате консульского сбора.
Для оформления паспорта несовершеннолетнему нужно предоставить следующие документы:
- заявление о выдаче паспорта;
- старый загранпаспорт ребенка (при наличии);
- свидетельство о рождении;
- действующий российский паспорт для детей старше 14 лет (если нет загранпаспорта и свидетельства о рождении);
- действующий российский или загранпаспорт родителя или опекуна;
- документы, подтверждающие опекунство (если за паспортом обращается не родитель);
- две цветные фотографии ребенка
3,5 х 4,5 см(для биометрического паспорта фотографируют на месте, но могут попросить одну фотографию для заявления);
- чек об уплате консульского сбора.
Могут потребоваться и дополнительные документы — как для взрослого, так и для ребенка. Это могут быть:
- заявление об изменении написания имени или фамилии в паспорте (например, если меняли фамилию в браке). К заявлению прикладываются подтверждающие документы — свидетельство о браке или перемене имени;
- заявление об объявлении недействительным утраченного загранпаспорта (в случае если вы потеряли старый документ во время поездки);
- заявление о пересылке документа почтой (если нужно).
Образцы заявлений также можно скачать на Консульском информационном портале.
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3
Сколько ждать?
По закону как обычный, так и биометрический загранпаспорта в консульстве должны оформить в срок до трех месяцев — об этом говорится в статье 10 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Но в целом сроки получения загранпаспорта могут различаться в зависимости от страны и работы дипломатической почты.
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4
Если между странами закрыто авиасообщение, придет ли мне загранпаспорт?
В регламенте МИД по оформлению и выдаче загранпаспорта указано, что в законодательстве РФ нет основания для приостановки выдачи документов. Поэтому загранпаспорт за рубежом можно получить и в случае прекращения авиасообщения между странами.
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5
Сколько стоит оформление заграна за границей?
За рубежом оформление загранпаспорта может обойтись немного дороже, чем в России, поскольку курс валют постоянно меняется. На сайтах посольств тарифы часто прописаны в местной валюте и в долларах. Стандартные тарифы — 80 долларов за биометрический и 30 долларов за обычный загранпаспорт для взрослых, 40 долларов за биометрический и 10 долларов за обычный загранпаспорт для детей.
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6
Можно ли получить загран в своей стране по доверенности?
Ни оформить, ни получить загранпаспорт по доверенности на другого человека нельзя — об этом говорится в статье 8 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Все заявители старше 18 лет должны обращаться за документами самостоятельно.
Загранпаспорт можно заказать на другого человека лишь в следующих случаях:
- на своего ребенка;
- на ребенка под опекой или попечительством;
- на недееспособного или ограниченно дееспособного взрослого человека (но только при личном посещении МВД).
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7
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