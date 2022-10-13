Идем в посольство или едем домой? Как оформить загранпаспорт за границей

Чтобы оформить загранпаспорт за границей, нужно обратиться в российское консульство (или посольство) в той стране, где вы находитесь. Записаться на прием можно на сайте консульства (посольства). Если электронной записи нет, позвоните или приходите в офис лично. Заявление на загран для ребенка до 18 лет подают родители или опекуны.

На сайте МИД России есть интерактивная карта, которая показывает, в каких странах находятся российские посольства и консульства (для этого нужно кликнуть на нужную страну на карте или выбрать название страны из выпадающего списка).

Контакты представительств можно найти на Консульском информационном портале.