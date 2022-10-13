20idei
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 4/10
usd 63.76
eur 62.59
Тема дня4 миллиарда убытков у хозяина «Вестфалики»
Идем в посольство или едем домой? Как оформить загранпаспорт за границей
Карточки

Идем в посольство или едем домой? Как оформить загранпаспорт за границей

Куда нужно обращаться за оформлением документа и сколько времени это займет

225
ds

Оформить загранпаспорт за границей можно в российском консульстве или посольстве

Поделиться

С недавних пор страны, в которые можно добраться без визы и загранпаспорта, стали очень популярны у россиян. Но после того как люди оказываются на новом месте, они задумываются о том, куда двигаться дальше, и это оказываются страны, где как минимум без загранпаспорта не обойтись. Есть ли возможность оформить его за границей? И как это можно сделать?

1

Куда обращаться?

Чтобы оформить загранпаспорт за границей, нужно обратиться в российское консульство (или посольство) в той стране, где вы находитесь. Записаться на прием можно на сайте консульства (посольства). Если электронной записи нет, позвоните или приходите в офис лично. Заявление на загран для ребенка до 18 лет подают родители или опекуны.

На сайте МИД России есть интерактивная карта, которая показывает, в каких странах находятся российские посольства и консульства (для этого нужно кликнуть на нужную страну на карте или выбрать название страны из выпадающего списка).

Контакты представительств можно найти на Консульском информационном портале.

Поделиться

2

Какие документы нужны?

Список документов не зависит от страны, в которой вы находитесь, — он определяется регламентами МИД России. Такие документы требуются совершеннолетнему гражданину:

  • заявление о выдаче паспорта: нужную версию для печати можно скачать на Консульском информационном портале, кроме того, можно заполнить заявление онлайн (для обычного и биометрического паспортов);
  • действующий российский паспорт и старый загранпаспорт (при наличии);
  • две цветные фотографии 3,5 х 4,5 см (для биометрического паспорта фотографируют на месте, но могут попросить одну фотографию для заявления);
  • чек об уплате консульского сбора.

Для оформления паспорта несовершеннолетнему нужно предоставить следующие документы:

  • заявление о выдаче паспорта;
  • старый загранпаспорт ребенка (при наличии);
  • свидетельство о рождении;
  • действующий российский паспорт для детей старше 14 лет (если нет загранпаспорта и свидетельства о рождении);
  • действующий российский или загранпаспорт родителя или опекуна;
  • документы, подтверждающие опекунство (если за паспортом обращается не родитель);
  • две цветные фотографии ребенка 3,5 х 4,5 см (для биометрического паспорта фотографируют на месте, но могут попросить одну фотографию для заявления);
  • чек об уплате консульского сбора.

Могут потребоваться и дополнительные документы — как для взрослого, так и для ребенка. Это могут быть:

  • заявление об изменении написания имени или фамилии в паспорте (например, если меняли фамилию в браке). К заявлению прикладываются подтверждающие документы — свидетельство о браке или перемене имени;
  • заявление об объявлении недействительным утраченного загранпаспорта (в случае если вы потеряли старый документ во время поездки);
  • заявление о пересылке документа почтой (если нужно).

Образцы заявлений также можно скачать на Консульском информационном портале.

Поделиться

3

Сколько ждать?

По закону как обычный, так и биометрический загранпаспорта в консульстве должны оформить в срок до трех месяцев — об этом говорится в статье 10 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Но в целом сроки получения загранпаспорта могут различаться в зависимости от страны и работы дипломатической почты.

Поделиться

4

Если между странами закрыто авиасообщение, придет ли мне загранпаспорт?

В регламенте МИД по оформлению и выдаче загранпаспорта указано, что в законодательстве РФ нет основания для приостановки выдачи документов. Поэтому загранпаспорт за рубежом можно получить и в случае прекращения авиасообщения между странами.

Поделиться

5

Сколько стоит оформление заграна за границей?

За рубежом оформление загранпаспорта может обойтись немного дороже, чем в России, поскольку курс валют постоянно меняется. На сайтах посольств тарифы часто прописаны в местной валюте и в долларах. Стандартные тарифы — 80 долларов за биометрический и 30 долларов за обычный загранпаспорт для взрослых, 40 долларов за биометрический и 10 долларов за обычный загранпаспорт для детей.

Поделиться

6

Можно ли получить загран в своей стране по доверенности?

Ни оформить, ни получить загранпаспорт по доверенности на другого человека нельзя — об этом говорится в статье 8 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Все заявители старше 18 лет должны обращаться за документами самостоятельно.

Загранпаспорт можно заказать на другого человека лишь в следующих случаях:

  • на своего ребенка;
  • на ребенка под опекой или попечительством;
  • на недееспособного или ограниченно дееспособного взрослого человека (но только при личном посещении МВД).

Поделиться

7

Что еще почитать по теме

Поделиться

Выдача загранпаспортовЗаграницаЗагранпаспортКонсульствоПосольство
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2