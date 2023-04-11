Депутаты приняли новый закон о воинской службе. Вот что нас ждет

Задачу создать единую базу данных военнообязанных поставил еще в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин. Новая инициатива должна исправить все недостатки в системе воинского учета, которые были выявлены в прошлом году, в том числе и во время проведения частичной мобилизации.

— Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом. Это потребует создания единого реестра военнообязанных, который будет организован на базе государственно-информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения — актуальными, — рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



Согласно законопроекту, реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме.