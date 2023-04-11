Депутаты приняли новый закон о воинской службе. Вот что нас ждет

1
Что за единый реестр военнообязанных?
Задачу создать единую базу данных военнообязанных поставил еще в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин. Новая инициатива должна исправить все недостатки в системе воинского учета, которые были выявлены в прошлом году, в том числе и во время проведения частичной мобилизации.
— Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом. Это потребует создания единого реестра военнообязанных, который будет организован на базе государственно-информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения — актуальными, — рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Согласно законопроекту, реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме.
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2
Какими теперь будут повестки?
Традиционные способы оповещения сохраняются — это бумажные повестки и работодатель. Наряду с ними будут вводить оповещения заказными письмами, кроме того, повестки будут дублироваться в электронном виде. Такие повестки можно получить через личный кабинет военнообязанного, на портале госуслуг или в МФЦ.
— Эта система будет защищенной, она строится на базе опыта цифровизации госуслуг. Военнообязанный будет меньше ходить в военкомат, — отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. — Очень многие операции будут проводиться дистанционно, без необходимости личного присутствия, включая первичную постановку на учет, снятие с учета и внесение изменений в учетные данные. При этом прохождение медкомиссии и профессионального отбора необходимо будет осуществлять в результате личной явки после получения повесток.
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3
Как будут доставлять повестки?
Письменные повестки будут направляться по месту жительства (по регистрации и фактическому), учебы или работы. В случае отказа от получения повестки она всё равно считается врученной в день такого отказа. Кроме того, формируется электронный реестр повесток, поэтому при любом исходе повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре.
Электронные повестки считаются врученными с момента размещения в личном кабинете на портале «Госуслуги». Повестки, направленные заказным письмом, будут считаться врученными в день доставки при наличии отметки почты о доставке письма. Все повестки независимо от способа получения будут иметь одинаковую юридическую силу. На весенний призыв закон об электронных повестках распространяться не будет.
Кроме того, всем получившим повестку запрещается выезд из России до дня явки в военкомат.
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4
Что будет, если отказаться от повестки или вообще не забирать ее?
Если не явиться в военкомат в течение 20 дней после вручения повестки, то можно получить запрет на регистрацию и управление автомобилем, регистрацию в качестве ИП или самозанятого. Кроме того, приостанавливается регистрация имущества, запрещается получение кредитов и займов. Региональные власти в свою очередь могут вводить дополнительные ограничения. Все запреты снимаются после явки в военкомат.
Если повестка не пришла во время призывной кампании, нужно лично явиться в военкомат в течение двух недель с начала следующего призыва.
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5
Можно ли как-то обжаловать все эти меры?
Военнообязанный сможет сделать это, если считает, что меры ввели несправедливо или он по объективным причинам не мог явиться в военкомат. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет или на портале госуслуг в течение пяти дней. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что эти меры будут распространяться не только на срочников, но и на всех военнообязанных (в том числе и тех, кто в запасе).
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6
Кто будет передавать данные в военкоматы?
В соответствии с новыми поправками следующие ведомства будут передавать ваши данные в военкоматы:
- МВД (при переезде на новое место жительства и регистрации);
- Федеральная налоговая служба;
- органы дознания и следствия (при возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении стоящих на воинском учете);
- суды (при вынесении приговоров);
- Фонд пенсионного и социального страхования;
- местные и федеральные органы государственной власти;
- медицинские организации (данные о состоянии здоровья);
- Центральная избирательная комиссия (данные об участии в выборах, в том числе из регистра избирателей);
- университеты.
На оснований этих сведений человека могут зачислить в запас даже без личной явки в военкомат.
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7
Какие данные будут передавать в военкоматы?
По новым поправкам их список таков:
- личные данные (
Ф. И. О., дата рождения, пол);
- паспортные данные (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ);
- СНИЛС и ИНН;
- место жительства и место пребывания (даже если нет регистрации);
- наличие иностранного гражданства или ВНЖ;
- сведения о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета;
- сведения о выдаче документа воинского учета;
- сведения о месте работы;
- сведения о дипломе и образовании;
- сведения о состоянии здоровья.
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