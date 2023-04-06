Комики спародировали теракт в Петербурге — СК начал проверку: новости СВО за 5 апреля

Минпросвещения России разработало учебник по украинскому языку для младших классов

Министерство просвещения РФ создало учебник по традиционному украинскому языку для младшеклассников, также подобные пособия разработают для средней школы. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.



— Для начальных классов разработка завершена. По 5–9-му классу работа тоже в полном разгаре, поэтому, как мы и говорили, соответствующие материалы, учебные пособия будут готовы, — Сказал Бугаев. — Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов РФ, — мы для этого создадим все условия.