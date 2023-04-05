Суд арестовал Трепову по делу о теракте: новости СВО за 4 апреля

— С получением этого документа мы можем объявить Финляндию 31-м членом Североатлантического договора, — сказал на церемонии госсекретарь США Энтони Блинкен.



Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Заявку страны на вступление в альянс одобрили 28 из 30 стран, кроме Будапешта и Анкары. Венгрия и Турция ратифицировали членство страны в НАТО к началу апреля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя присоединение Финляндии к НАТО, заявил, что расширение альянса вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане.