СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 77.32
eur 84.11
Тема дняСоздание реестра пивоваров: как изменятся цены
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеПодробности

Время нахождения на СВО добровольцам будут засчитывать в трудовой стаж

Соответствующий закон подписал Владимир Путин

662

Время, проведенное в добровольческом формировании, будет учитываться страховым стажем

Поделиться

Период пребывания в добровольческом формировании будут засчитывать в страховой стаж работника. Соответствующий закон подписал 3 апреля президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Действия положений части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, — говорится в документе.

Ранее Владимир Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев.

Новый закон выглядит так:

  • штраф до пяти миллионов рублей (в действующей редакции — до одного миллиона рублей);
  • штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет;
  • исправительные или принудительные работы до пяти лет;
  • до пяти лет лишения свободы за преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности (в действующей редакции — до трех лет);
  • до семи лет лишения свободы, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам (сейчас — до 5 лет лишения свободы).

Что до ужесточения наказания за фейки о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ), принятый законопроект предполагает до 15 лет лишения свободы за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Также в начале марта стало известно, что всем добровольцам, участвовавшим в боевых действиях, будут вручать ветеранское удостоверение единого образца, что уравняло их права и льготы с профессиональными военными. А в конце февраля россияне, находящиеся в добровольческих формированиях, получили право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом. Добровольцы могут воспользоваться правом бесплатного проезда, когда прибывают к местонахождению своего формирования, при выполнении боевых задач или для направления на лечение, реабилитацию и освидетельствование. Также этим правом можно воспользоваться, возвращаясь домой после исключения из формирования.

Владимир ПутинЗаконТрудовой стажДобровольцыСВОЛьготы
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter