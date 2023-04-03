Время нахождения на СВО добровольцам будут засчитывать в трудовой стаж

Период пребывания в добровольческом формировании будут засчитывать в страховой стаж работника. Соответствующий закон подписал 3 апреля президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
— Действия положений части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, — говорится в документе.
Ранее Владимир Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев.
Новый закон выглядит так:
- штраф до пяти миллионов рублей (в действующей редакции — до одного миллиона рублей);
- штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет;
- исправительные или принудительные работы до пяти лет;
- до пяти лет лишения свободы за преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности (в действующей редакции — до трех лет);
- до семи лет лишения свободы, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам (сейчас — до 5 лет лишения свободы).
Что до ужесточения наказания за фейки о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ), принятый законопроект предполагает до 15 лет лишения свободы за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах.
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Также в начале марта стало известно, что всем добровольцам, участвовавшим в боевых действиях, будут вручать ветеранское удостоверение единого образца, что уравняло их права и льготы с профессиональными военными. А в конце февраля россияне, находящиеся в добровольческих формированиях, получили право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом. Добровольцы могут воспользоваться правом бесплатного проезда, когда прибывают к местонахождению своего формирования, при выполнении боевых задач или для направления на лечение, реабилитацию и освидетельствование. Также этим правом можно воспользоваться, возвращаясь домой после исключения из формирования.