Время нахождения на СВО добровольцам будут засчитывать в трудовой стаж

Также в начале марта стало известно, что всем добровольцам, участвовавшим в боевых действиях, будут вручать ветеранское удостоверение единого образца, что уравняло их права и льготы с профессиональными военными. А в конце февраля россияне, находящиеся в добровольческих формированиях, получили право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом. Добровольцы могут воспользоваться правом бесплатного проезда, когда прибывают к местонахождению своего формирования, при выполнении боевых задач или для направления на лечение, реабилитацию и освидетельствование. Также этим правом можно воспользоваться, возвращаясь домой после исключения из формирования.