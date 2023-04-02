«Семье один отель, любовнице — соседний». Самые трешевые истории турагента

Не только у мужчин есть нестандартные пожелания. Женщины приходят с просьбами: «Отправьте куда-нибудь, где можно познакомиться с кем-нибудь». И реально были истории, когда мои туристки в отпуске встречали свою любовь.



В целом семейные отпуска вдвойне сложнее, чем обычные. Особенно если туристы делают бронь за месяц, потом случается простая бытовая ссора — и мне звонят, кричат: «Отменяйте тур, я не буду жить с ним в одном номере!»