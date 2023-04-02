«Семье один отель, любовнице — соседний». Самые трешевые истории турагента

На первый взгляд работа турагента чисто техническая: подобрать тур, выступить посредником между вами и отелем и вовремя напомнить про вылет. Однако на практике агенты и успокаивают родителей во время болезни ребенка, и мирят разбежавшиеся пары, и даже помогают мужьям изменять супругам.
Самые трешевые случаи из своей практики E1.RU рассказала турагент из Екатеринбурга. У нее было условие: анонимность ее и клиентов. Так что мы убрали из текста конкретные даты и отели — но оставили самые искренние эмоции.
Турагент порой знает об отпуске человека больше, чем все его родные. И не всегда это то, что я реально хотела бы знать. Например, бывали случаи, когда у мужчины было два загранпаспорта: один — чтобы полететь в отпуск с женой, второй — чтобы через месяц смотаться в тот же отель с любовницей.
Впрочем, некоторые обходятся и без запасных загранов.
Конечно, всё это остается строго конфиденциальным. Жены ни о чем не догадываются. А может, и догадываются. Как бы то ни было, чужие отношения — не мое дело, мое — подбирать туры под запросы туристов. Даже самые изощренные.
Не только у мужчин есть нестандартные пожелания. Женщины приходят с просьбами: «Отправьте куда-нибудь, где можно познакомиться с кем-нибудь». И реально были истории, когда мои туристки в отпуске встречали свою любовь.
В целом семейные отпуска вдвойне сложнее, чем обычные. Особенно если туристы делают бронь за месяц, потом случается простая бытовая ссора — и мне звонят, кричат: «Отменяйте тур, я не буду жить с ним в одном номере!»
Отмена тура чаще всего означает штрафы от принимающей стороны и авиакомпании. Так что иногда, выходит, подрабатываю семейным психологом. Это не слишком сложно, однако встречаются клиенты, которые вполне намеренно пьют у турагентов кровь.
Представьте: вас посреди ночи будит звонок от туриста, который кричит, что — о ужас! — в его номер не положили полотенце для ног. Хотя и я, и клиент прекрасно понимаем, что это бедное полотенце можно попросить на ресепшене. Как минимум это будет быстрее, чем через меня. Но, видимо, для клиента — не так увлекательно.
И, конечно, отдельная категория клиентов — беспокойные мамочки. Я сама мама двоих детей, я с ними тоже отдыхаю, и в той же Турции мы пережили всякое. Но когда мне названивают и плачутся, что ребенку стало плохо, отпуск испорчен, а виноват загадочно подкравшийся ротавирус — я такой позиции не разделяю.
Мама, к примеру, увлеклась системой all inclusive и сидит в турецком баре, а ребенок кучу дней подряд играет в детском клубе — в одной и той же футболке, почти без присмотра, ковыряется в песке, облизывает руки. Так кто виноват, если ребенку в итоге «плохеет»?
К сожалению, события в мире влияют и на отдых. Про Турцию когда-то спрашивали с широко раскрытыми глазами: «А в этом отеле рядом с нами не будут отдыхать террористы?» Сейчас часто спрашивают о другом: «Вон там наш самолет не могут сбить?»
Меняются и направления отдыха. До 2020 года, как теперь кажется, был рай и золотой век. Люди летали в Египет за 100 тысяч на троих, в Таиланд — за 30 тысяч на туриста. Таких предложений по зарубежному отдыху ждать больше не приходится. Зато государством очень хорошо субсидируются внутренние направления — Сочи, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Волгоград.
Правда, наши туристы успели выучить географию Турции лучше, чем родной страны. Иногда такое спрашивают — искренне не знаешь, как ответить. Просят, например, отель в Ессентуках на первой линии у моря (до Азовского моря от Ессентуков 520 километров. — Прим. ред.).
Если решите в майские праздники отдохнуть в соседних регионах, мы рассказывали, сколько это стоит и что там интересного. А о том, реально ли сейчас получить «шенген», читайте здесь.