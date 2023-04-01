Что нас ждет в апреле: срочникам придут повестки, а пенсионерам — прибавка к пенсии (правда, не для всех)

Социальные пенсии проиндексированы

С 1 апреля социальные пенсии проиндексированы на 3,3 % . Впервые об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления на годовом отчете правительства. По словам главы правительства, за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5 % , что позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн человек.