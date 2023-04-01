Что нас ждет в апреле: срочникам придут повестки, а пенсионерам — прибавка к пенсии (правда, не для всех)

В апреле в России в очередной раз вырастут социальные пенсии, а вот срок оформления санкционных кредитных каникул завершится. Кто-то запишет своих детей в
Начался весенний призыв
Весенний призыв в России традиционно стартует 1 апреля — указ уже подписан президентом Владимиром Путиным. Продлится он, как обычно, до 15 июля. С 1 апреля призывные комиссии начали присылать повестки, призывников направляют на медобследование. К концу года сформируют списки срочников, призывников начнут отправлять по воинским частям. Срок в этот призыв тоже прежний — 12 месяцев. Согласно указу президента, в этом году наберут 147 тысяч человек — больше, чем осенью. Тогда призывали 120 тысяч человек.
Социальные пенсии проиндексированы
С 1 апреля социальные пенсии проиндексированы на
Социальные пенсии ежегодно повышают в апреле, в 2022 году индексация составила
- граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 (мужчины) и 50 (женщины) лет;
- граждане, достигшие возраста 70 (мужчины) и 65 (женщины) лет;
- дети в возрасте до 18 лет и старше, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного из родителей, обоих родителей, или дети умершей одинокой матери, а также те, оба родителя которых неизвестны;
- инвалиды;
- инвалиды с детства I и II группы;
- дети-инвалиды.
Также 1 апреля традиционно индексируют выплаты пенсионерам по государственному пенсионному обеспечению, так называемые федеральные льготники. К ним относятся военнослужащие, ставшие инвалидами из-за военной травмы, члены семей погибших на службе военных, участники Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, чернобыльцы и другие пострадавшие в радиационных и техногенных авариях, летчики-испытатели и космонавты.
Выплаты повысят автоматически, никаких заявлений не потребуется.
Закончился срок оформления санкционных кредитных каникул
С 1 апреля закончился срок для оформления кредитных каникул теми, кто пострадал от действия санкций. Впервые такие каникулы ввели в марте 2022 года — они действовали по сентябрь 2022 года, а затем каникулы продлили до 31 марта 2023 года. Россияне могли обратиться за отсрочкой платежей по любым кредитам (в том числе потребительским, автокредитам и кредитным картам), подтвердив снижение или потерю своего дохода.
Теперь в России осталось только два вида кредитных каникул: для мобилизованных и их родственников, а также ипотечные каникулы на единственное жилье. Кроме того, уже готов законопроект про кредитные каникулы для всех заемщиков, но пока он прошел только первое чтение в Госдуме.
Владельцы маткапитала получили защиту при покупке жилья
Кредитные потребительские кооперативы (в том числе сельскохозяйственные), на погашение займов которых могут быть направлены средства материнского капитала, должны будут соответствовать требованиям Банка России. Такие кооперативы включат в специальный перечень. Это связано с тем, что в этой сфере часто можно встретить нарушения: например, владельцу сертификата выдают займы на непригодное для проживания жилье по завышенной стоимости.
— Важно, чтобы граждане могли эффективно распоряжаться средствами маткапитала. Закон позволит снизить количество нарушений при направлении его на покупку жилья, защитит от мошенничества в этой сфере, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Стартовала запись детей в 1-й класс
Приемная кампания по зачислению детей в
По месту прописки в школы принимают всех детей, а семьи с правом на льготы будут бороться за места в порядке очередности. Заявление по месту регистрации или с правом на льготы можно подать до 30 июня. С 6 июля до 5 сентября будут приниматься заявления на детей с территорий, не закрепленных за школой, но только при наличии свободных мест. После отправки заявления нужно дождаться сообщения о том, когда и какие документы придется принести в школу лично, — обычно это требуется только для льгот.
Новые правила выплаты компенсации за оплату услуг ЖКХ
С 1 апреля компенсация за оплату услуг ЖКХ будет выплачиваться по новым правилам. Сейчас федеральный порог расходов на коммуналку —
Доходы семьи будут считаться за 6 последних месяцев (не до момента подачи заявления, а до начала предыдущего месяца). Например, если вы обратились за компенсацией в апреле, то доходы будут считаться за период с сентября 2022 года по февраль 2023 года.
МФО будут тщательнее проверять заемщиков
С 23 апреля вступают в силу новые правила Банка России для микрофинансовых организаций. Теперь при оформлении онлайн-займов они будут обязаны проверять личность клиента по определенным параметрам — минимум по пяти из следующих:
- действителен ли паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- соответствует ли кредитная история данным, которые предоставил заемщик;
- принадлежит ли заемщику банковский счет, на который будет перечислен заем;
- есть ли у клиента доступ к указанному номеру телефона;
- принадлежит ли ему телефон, не получили ли к нему доступ мошенники;
- соответствует ли внешность клиента фотографии в документе;
- может ли заемщик ответить на контрольные вопросы, связанные с ним;
- есть ли у него доступ к адресу электронной почты, указанному в заявке;
- принадлежат ли клиенту указанные в заявлении данные (через государственные сервисы);
- соответствует ли представленная информация общедоступным данным о человеке.
Микрофинансовые организации могут сократить количество параметров до трех в том случае, если проверят, принадлежат ли клиенту банковский счет, номер телефона и само устройство. По планам Центробанка, это нововведение должно сократить число мошеннических займов по чужим паспортам.
Новые требования к приему на госслужбу
Изменились требования к приему на госслужбу: в частности, вводятся такие понятия, как «профессиональный уровень», «оценка профессионального уровня», «область профессиональной служебной деятельности» и «вид профессиональной служебной деятельности».
У госоргана по вопросам госслужбы и кадров появились новые функции: помимо всего прочего, теперь они должны заниматься поиском и привлечением кадров, оценкой профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской службы, а также проверкой соответствия претендентов квалификационным требованиям. При этом квалификационный экзамен для претендентов на госдолжности проводить больше не будут.