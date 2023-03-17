«Непутевый он, но это мой брат»: сестра и подруга ищут близких — они боятся, что сибиряки уехали на СВО из колоний

«Худой, бледный, да еще наркоманил раньше». Как Римма ищет любую информацию о 48-летнем брате

Брат Риммы Владислав Петренко отбывал срок в ИК-37 на территории Кемеровской области. Раньше, по ее словам, Владислав звонил ей едва ли не каждый день, к тому же женщина отправляла ему свою пенсию в колонию. В октябре 2022 года звонки от него прекратились.



— В конце октября или в ноябре он позвонил. Не мне, а племяннице, она живет в Новосибирске. Сказал: «Я на свободе, увидимся через полгода». Потом перезвонил опять и взял у нее ее данные. И всё. Про то, что он в ЧВК, не говорил, но было очень шумно, грохот стоял в трубке, какие-то мужские голоса. У нас до этого был с ним разговор [о вступлении в частную военную компанию], слухи-то по колониям ходили. Я спрашивала: «Что, к вам приезжали? Ты туда случайно не собираешься?», а он мне: «Да нет, кто меня возьмет, старика». Ему 48 лет, худой, бледный, да и наркоманил раньше. Сидел-то по всякой бестолковщине, за воровство. Говорил, что будет на досрочное подавать, в декабре освободится, перед Новым годом. И ничего, — рассказывает Римма.

