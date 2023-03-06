В глухом ауле Новосибирской области похоронили погибшего бойца ЧВК — его тезка отбывал срок за убийство

— Погиб Раис 20 февраля 2023 года. Низкий поклон родителям, воспитавшим Героя, — говорится в сообщении.



Как уточнили корреспонденту НГС в администрации, Раис Абдулов родился в 1976 году.



— Он из ЧВК, из «Вагнера». Детей у него нет, только мама. Он из аула Аялу, там два или три дома осталось всего, — отметили в орготделе. Там же, в ауле, его похоронили.

