В глухом ауле Новосибирской области похоронили погибшего бойца ЧВК — его тезка отбывал срок за убийство

В Чановском районе Новосибирской области простились с погибшим в спецоперации Раисом Абдуловым. Об этом сообщается в группе администрации Чановского района во «ВКонтакте».
— Погиб Раис 20 февраля 2023 года. Низкий поклон родителям, воспитавшим Героя, — говорится в сообщении.
Как уточнили корреспонденту НГС в администрации, Раис Абдулов родился в 1976 году.
— Он из ЧВК, из «Вагнера». Детей у него нет, только мама. Он из аула Аялу, там два или три дома осталось всего, — отметили в орготделе. Там же, в ауле, его похоронили.
Там же добавили, что не располагают сведениями о том, отправился ли Раис Абдулов из мест лишения свободы:
— Такой информации нет, просто сказали, что из ЧВК «Вагнер». Мы о нем узнали, когда похороны уже прошли.
Человек с таким же именем был осужден Миасским городским судом в марте 2019 года, как следует из картотеки судебных дел. Абдулов Раис Хрмаихалиевич в 2018 году убил своего знакомого 24 ударами ножа во время распития с ним алкоголя. Спустя несколько месяцев после оглашения приговора Раис Абдулов подал апелляционную жалобу, в которой назвал приговор необоснованным. Но суд оставил решение без изменений.
Осенью 2022 года, в разгар мобилизации, НГС побывал в одном из аулов Чановского района — несмотря на то, что в поселении почти не осталось жителей, оттуда мобилизовали одного из мужчин.