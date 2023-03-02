«Витя, мы тебя нашли, ты узнал нас?» История сироты, который вернулся с СВО тяжелым инвалидом и стал бездомным

После детского дома ребята так и не смогли туда заселиться. И неизвестно, что бы с ними случилось, куда бы их занесло, если бы они случайно не познакомились с Ильей (он попросил не называть фамилию, так как не главный герой истории). Илья — житель Екатеринбурга, у него небольшой бизнес, владеет компьютерным клубом. Есть семья, трое детей. Так получилось, что он помогал братьям Баутиным первые годы после их выпуска из детского дома.



— Я познакомился с ними в 2008 году. Тогда у меня был компьютерный клуб почти в центре Екатеринбурга, — рассказывает нам Илья. — Как-то заметил там двоих ребят, на вид лет 17. Видел их до этого уже несколько дней. А тут их оплаченное время игры давно закончилось, но они никуда не уходят несколько часов, просто сидят. Я попросил их выйти из клуба, они послушались. Через какое-то время сам поехал домой, выхожу, а они стоят у дверей. Была зима, холодно. Понял, что ждут, пока я уйду, чтобы снова зайти. Спрашиваю: «Чего стоите?» Они молчат. «Вы где живете?» Они: «Нам некуда идти, у нас нет дома».

