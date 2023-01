Писатель Прилепин едет на фронт, США вводит новые санкции против ЧВК «Вагнер»: новости СВО за 26 января

Новые санкции США

Соединенные Штаты Америки признали ЧВК «Вагнер» «иностранным лицом, которое представляет собой крупную транснациональную преступную организацию» и вводят санкции против компаний и физических лиц, которые, по информации США, поддерживают ЧВК. Среди них российская компания Terra Tech, китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD вместе с люксембургской «дочкой» Spacety Luxembourg S.A., Sewa Security Services в ЦАР и другие.