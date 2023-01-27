Писатель Прилепин едет на фронт, США вводит новые санкции против ЧВК «Вагнер»: новости СВО за 26 января

В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о перспективах разговора с Путиным

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее в интервью Sky News заявил, что ему «не интересно» встречаться и разговаривать с Путиным.



— Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом, их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине, — заявил Песков. — Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина.