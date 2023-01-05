Россия объявила рождественское перемирие — Украина против: новости СВО за 5 января

Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане открыли в 2016 году. К сегодняшнему дню в стране появилось 24 точки. Из-за проблем с поставками они приостановили свою работу еще в ноябре 2022 года.

Россия объявила рождественское перемирие, но украинская сторона не согласна

На сайте Русской православной церкви опубликовали призыв патриарха Кирилла установить рождественское перемирие с 6 по 7 января.



— Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова, — говорится в призыве патриарха.