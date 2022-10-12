Война за алименты: как получить выплаты на детей, если их отца мобилизовали (это стало еще сложнее)
У призванных на службу мужчин появился законный повод «откосить» от платежей на содержание ребенка
После объявления частичной мобилизации в России обострилась проблема невыплаты алиментов. Теперь военный вправе обратиться к судебным приставам с заявлением о приостановлении исполнительного производства, соответственно, на время службы все перечисления могут быть поставлены на паузу. Но даже если такое заявление не написано, добиться денег с мест службы бывших мужей женщинам теперь непросто. 74.RU разбирает с юристом разные ситуации.
«Не знаешь, в какие двери стучаться»
У мобилизованных и просто отправившихся сейчас служить по контракту изменился источник дохода, и для тех, кому они платят алименты, это стало проблемой. Жительница Тюмени Ирина поделилась своей историей. Ее бывший муж, пенсионер МВД, подписал контракт с Минобороны
— Я получала алименты с пенсии, а сейчас пришло уведомление, что он восстановился на службе. МВД теперь мне алименты не платит, и с доходов, которые он сейчас получает на службе, я тоже ничего не получаю, — утверждает Ирина. — К приставу пришла, она говорит: «Я не знаю, что с вами делать». В военкомат пошла, они говорят, что никуда никаких документов не отправляют, это не их обязанность. В Елани, куда его отправили на подготовку, дали номер единого расчетного центра Министерства обороны РФ, там говорят: «Мы будем начислять [алименты], только если нам по почте отправят оригиналы документов». А оригиналы документов мне как обычному гражданину никто не дает. Получается, я который месяц бьюсь и не могу ничего получить — замкнутый круг, не знаешь, в какие двери стучаться.
По словам старшего юриста юридической компании «Филатов и партнеры» Ирины Зайцевой, порядок взыскания алиментов с мобилизованных остался таким же, как был до объявления частичной мобилизации, в соответствии с Семейным кодексом РФ. В случае, если должник находится на службе, есть несколько вариантов перечисления алиментов. Когда это делается добровольно, военнослужащий может самостоятельно отправлять деньги, но при этом варианте могут возникнуть некоторые сложности, например, может не быть связи и возможности подключиться к мобильному банку. Второй вариант — оформить перечисления через работодателя.
— В этом случае должник относит исполнительный документ работодателю, и все выплаты осуществляются через единый расчетный центр Минобороны, — объясняет специалист.
Кто должен установить место службы
В случаях, когда взыскивать алименты приходится через ФССП, юрист советует обращаться к приставу и настаивать, чтобы он разыскал должника и установил его новое место работы (службы).
— Сама женщина не может запросить данные в военкомате, но это может сделать пристав, у него широкие полномочия, они многое могут запросить, получить, просто нужно приложить усилия, — говорит Ирина Зайцева. — Если никаких действий со стороны пристава нет, можно писать жалобу на бездействие руководителю районного отдела ФССП либо обратиться в суд с административным иском и признать бездействие пристава незаконным.
Проволочки, которые случаются сейчас, юрист связывает с большим объемом мобилизованных и недостаточным еще опытом приставов в нынешних условиях. Возможно, в ближайшее время всё утрясется.
Отсрочка от алиментов
Однако те, кто получает алименты по решению суда, уже сейчас могут столкнуться с новой проблемой. С недавних пор исполнительные производства в отношении военнослужащих могут быть приостановлены по их заявлению — и по алиментам в том числе. Для этого должнику достаточно заполнить заявление в военкомате, в отделе Федеральной службы судебных приставов или через «Госуслуги». Более того, подать такое заявление сейчас могут даже близкие родственники должника.
— Приостановление исполнительных производств в отношении военнослужащих носит заявительный характер, то есть у гражданина в соответствии с частью 2 статьи 40 федерального закона «Об исполнительном производстве» появляется право обратиться с заявлением о временном приостановлении исполнительного производства в связи с прохождением военной службы, — прокомментировали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области. — Исполнительное производство приостанавливается до устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления, и до его возобновления применение мер принудительного исполнения не допускается.
По словам Ирины Зайцевой, в случае приостановки исполнительного производства по алиментам с должника на период прохождения службы не будут списывать платежи, начислять ему пени и штрафы. Но это не освобождает родителя от обязанности по уплате алиментов — долг всё равно будет копиться, и после завершения службы, когда исполнительное производство будет возобновлено, гасить его придется.
В случае же смерти должника взыскивать долги придется с наследников.
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— Если человек погибает, исполнительное производство прекращается в связи со смертью должника, но не стоит забывать, что долги тоже переходят по наследству, — напоминает юрист. — Даже если взыскатель не нашел наследника, он может обратиться с иском к наследственной массе, если знает, что у должника была квартира или еще какое-то имущество. Суды такие иски принимают, разыскивают наследников, и так можно взыскать долг.
Ранее юрист объяснил, что обязанность платить алименты не снимается с родителей, призванных на службу по частичной мобилизации.