Война за алименты: как получить выплаты на детей, если их отца мобилизовали (это стало еще сложнее)

В случаях, когда взыскивать алименты приходится через ФССП, юрист советует обращаться к приставу и настаивать, чтобы он разыскал должника и установил его новое место работы (службы).



— Сама женщина не может запросить данные в военкомате, но это может сделать пристав, у него широкие полномочия, они многое могут запросить, получить, просто нужно приложить усилия, — говорит Ирина Зайцева. — Если никаких действий со стороны пристава нет, можно писать жалобу на бездействие руководителю районного отдела ФССП либо обратиться в суд с административным иском и признать бездействие пристава незаконным.

