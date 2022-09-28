Маленький Казахстан в Сибири. Как живет и понемногу умирает аул в 50 км от границы

Четыре улицы, школа на 27 учеников, единственный дом культуры. До Новосибирска почти 400 км , до границы с Казахстаном — в восемь раз меньше.



Оторванный от райцентра и большого города аул Карасарт сейчас переживает не лучшие времена — жителей с каждым годом становится всё меньше. Как вспоминает культурный работник, местная жительница Марина Кушербаева, когда-то в ауле были и ясли, и детский сад, и школа, где шло обучение на казахском языке. В начале нулевых казахский язык из школы убрали, а совхозы, дававшие карасартовцам работу, обанкротились.