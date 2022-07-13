«Если бы был нужен Колкер, его бы давно арестовали»: адвокат умершего ученого — об обжаловании ареста и делах о госизмене

При этом суд самостоятельно истребовал документацию, касающуюся его смерти, так как у нас была только телеграмма о том, что он скончался. В документации говорилось об онкологическом заболевании. Наличие только этого никоим образом не позволяло заключать его под стражу. Но прокурор продолжает говорить, что никаких документов о заболевании у него не было. Если в суде считали, что документы есть, но их недостаточно, то у них были механизмы, чтобы истребовать дополнительную документацию.



Суд однозначно должен был если и избирать ему меру пресечения, то более мягкую. Причем все прекрасно понимали, что нахождение его под домашним арестом также бы обеспечивало интересы следствия. Эта история же не сегодня началась, не вчера, а несколько лет назад (по информации сына ученого Максима Колкера, дело возбудили из-за прочитанных лекций китайским студентам несколько лет назад. — Прим. ред.). Он же ни в какое посольство не убежал, никуда не пропал.

