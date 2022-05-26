Где дешевле отпуск: в России или за границей? Мы посчитали за вас и удивились
Туристов сначала останавливала пандемия, а сейчас — ограничения из-за спецоперации
В этом году у россиян есть проблемы с летним отдыхом на пляжах: если раньше мешала пандемия, то сейчас многие курорты недоступны после ограничений для нашей страны из-за спецоперации на Украине. Доступных мест для пляжного отдыха не так уж и много, но они есть: традиционные курорты юга России (Сочи и остальной Краснодарский край), Дагестан, Калининград и Владивосток, за рубежом — Турция, Египет, Абхазия, Шри-Ланка, Израиль и ОАЭ. Но где будет отдохнуть дешевле: в России или за границей? Что получат люди за одни и те же деньги в условных Турции и Сочи и есть ли какие-то опасения у туристов насчет поездок за рубеж?
Тенденции отдыха
По данным аналитической службы Ассоциации туроператоров России, первое место в топе стран, куда россияне купили наибольшее количество туров (вылеты с 28 мая по 3 июня), занимает Турция: у нее 57% всех продаж в федеральной сети турагентств «1001 тур». На втором месте находится Россия (17%), затем — Египет, ОАЭ и Абхазия (у всех примерно равные доли, 4,8%). При этом в 58% от всех этих заявок есть хотя бы один ребенок, а на морских направлениях их доля еще выше — это говорит о том, что в туры чаще всего стараются летать семьями.
По словам редактора портала Profi.Travel Антона Тримайлова, единственное из российских направлений, куда еще можно успеть купить туры на ближайшее время, — Сочи. Также туроператоры активно начинают работать с Северным Кавказом, в частности, с Дагестаном — ожидается много рейсов в Махачкалу.
— В Абхазии будут подниматься цены к уровню Сочи. В принципе, Абхазия и была примерной дешевой альтернативой Сочи: та же природа, то же самое море, но попроще инфраструктура, подешевле размещение и сопутствующие траты, — пояснил Антон Тримайлов.
Ситуацию с выездным туризмом усложняет недостаток перевозок: даже при наличии рейсов места могут быть раскуплены уже на месяц вперед.
— Например, из Екатеринбурга всего одна авиакомпания исправно летает в Анталию, три рейса в неделю. С турагентами разговаривали две недели назад: на тот момент были распроданы все кресла вплоть до начала июня. Сейчас, скорее всего, распроданы уже до конца июня. Это привело к тому, что жители Екатеринбурга и Свердловской области стали улетать из Челябинска, потому что там еще есть места, — рассказал Антон Тримайлов.
Трудности могут возникнуть и в Сочи: как минимум до 31 мая будут закрыты аэропорты на юге России, которые могли бы частично принять на себя поток туристов. Пока неизвестно, откроются ли они к пику туристического сезона: этого не произошло с конца февраля и, судя по всему, не случится до самого конца спецоперации на Украине. Прямого авиасообщения нет с такими городами, как Анапа, Геленджик, Краснодар, Симферополь и Элиста. По словам Антона Тримайлова, из-за закрытия воздушного пространства спад турпотока произошел в Крыму.
— Пока непонятна ситуация с отелями на наших курортах, цены, скорее всего, будут повышаться. Произошла перестановка с маркетинговой точки зрения, потому что ушел Booking, который обеспечивал подавляющую долю продаж на ближайшие даты. Где бронировать отели, непонятно. Конечно, есть Ostrovok.ru и прочие сервисы, но они пока не обладают инструментарием, который позволил бы выстраивать цены динамически, — объяснил редактор портала Profi.Travel. — Отели перешли на динамику в ценообразовании лет 10 назад: грубо говоря, там не лежит прайс-лист на ресепшене, два раза в день могут меняться цены на номера, если есть определенные планы на продажу. Booking давал такую возможность, а те сервисы, которые есть сейчас, позволяют сделать это лишь в ограниченном режиме. Поэтому у отелей нет четкого понимания, сколько номеров нужно продавать: кто-то успел разобраться, кто-то еще нет. На конец мая цены в отелях выросли несильно, но что будет дальше, пока не очень понятно. Глубина продаж есть, но она не позволяет взвинтить цены на август.
Где выгоднее: дома или за рубежом?
Ассоциация туроператоров России проанализировала минимальные цены на турпакеты на 10 ночей с включенным авиаперелетом и питанием. Самым дешевым предложением оказалась поездка в двухзвездочный отель Сочи с завтраком — 39 тысяч на двоих. Следом идет Калининград — размещение в трехзвездочном отеле с завтраком обойдется в 67 тысяч на двоих. Замыкает тройку трехзвездочный отель с завтраком в ОАЭ за 88 тысяч на двоих.
А вот поездка в отель с четырьмя звездами, питанием «всё включено» обойдется как минимум в 110 тысяч на двоих — такую цену предлагают в Анталии. В остальных зарубежных странах такая поездка получится дороже, поэтому выгоднее брать отели с завтраками. Самыми дорогими же направлениями оказались Мальдивы, Бахрейн и Сейшелы.
Редактор портала Profi.Travel Антон Тримайлов считает, что сравнивать условия и ценовую политику в Сочи и, например, Турции не стоит: у них есть свои преимущества и недостатки. Но в финансовом плане Турция выигрывает.
— Это как сравнивать теплое с квадратным. Преимущество Сочи в том, что туда ближе лететь. Для многих принципиально находиться на территории страны: есть большой пласт невыездных и тех, кто не любит отдыхать где-то еще. Кому-то проще добраться наземным транспортом, а это, по сути, почти вся южная часть европейской России. Конечно, по деньгам Турция выигрывает — хотя бы по той причине, что у них сезон длиннее, чем в Сочи. Турция — это семейный отдых в пределах отеля, в Сочи такое тоже есть, но за гораздо большие деньги и ограничено по сезону. Это фундаментальная разница, — пояснил редактор.
По словам Антона Тримайлова, сейчас сочинские владельцы отелей находятся в более выгодной позиции и могут не снижать цены из-за сложившейся ситуации с санкциями и запретом на выезд. В Турции же ситуация противоположная, поскольку из-за пандемии третий год подряд происходит недобор по туристам.
— Сейчас даже не все отели еще открыты, хотя уже начался сезон. Из-за непонятной ситуации на российском и украинском туристических рынках (первый и третий по величине в Турции) им приходится снижать цены.
Чего боятся туристы
Основные опасения туристов в нынешней ситуации заключаются в том, что поездки на отдых — это крупная трата, которую нужно планировать заранее.
— Люди хотят сэкономить деньги, поэтому никто не скрывает, что траты на излишества снизились. Нет выездного планирования — мало кто будет планировать зарубежную поездку на осень. А для турбизнеса дальние продажи — это всегда гарантия стабильности, — рассказал Антон Тримайлов.
По словам эксперта, у людей нет боязни «улететь в другую страну и не вернуться обратно» из-за отмены рейсов, но есть страх столкнуться за рубежом с плохим отношением к себе. В таком случае спрос на поездки может упасть, причем это касается и регионов России. Например, по оценкам туроператоров, спрос на поездки в Калининградскую область упал на 10–20% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Некоторые опасаются бронировать туры в Калининград, поскольку такая поездка кажется им небезопасной из-за введенных санкций.
СЮЖЕТ
— Было много комментариев от розничного звена о том, что туристы опасаются ехать, спрашивают, какая в Калининградской области обстановка. Есть ли опасность враждебных действий со стороны недружественных стран Европы и дополнительных санкций. Туристы и агенты также опасаются отмен рейсов — некоторые авиакомпании перекраивают свою программу, снимают рейсы. Из-за этого туристам приходилось менять свои планы, в том числе и на майские и июньские заезды, — рассказали Ассоциации туроператоров России в одной из компаний.
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