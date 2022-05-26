Где дешевле отпуск: в России или за границей? Мы посчитали за вас и удивились

По словам редактора портала Profi.Travel Антона Тримайлова, единственное из российских направлений, куда еще можно успеть купить туры на ближайшее время, — Сочи. Также туроператоры активно начинают работать с Северным Кавказом, в частности, с Дагестаном — ожидается много рейсов в Махачкалу.

— В Абхазии будут подниматься цены к уровню Сочи. В принципе, Абхазия и была примерной дешевой альтернативой Сочи: та же природа, то же самое море, но попроще инфраструктура, подешевле размещение и сопутствующие траты, — пояснил Антон Тримайлов.