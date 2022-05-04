ФСБ посчитала, сколько россиян эмигрировало с начала года

ФСБ России отчиталась о количестве россиян, выехавших за границу с января по март 2022 года. Статистика собрана по всем целям поездок: туристическим, деловым, рабочим, частным, учебным, для постоянного проживания, а также по передвижениям военных и персонала международного транспорта.

Всего из страны, согласно этим данным, с начала года выехало более 15,5 млн человек, что в два раза больше аналогичного показателя за первый квартал 2021 года. При этом официально на ПМЖ выехали всего 12 россиян: 11 — в Казахстан и один — в Турцию. Годом ранее показатели были еще ниже: официально эмигрировало 6 человек , все они переехали в Казахстан.