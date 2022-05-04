ФСБ посчитала, сколько россиян эмигрировало с начала года
Людей, покидающих страну, стало вдвое больше
ФСБ России отчиталась о количестве россиян, выехавших за границу с января по март 2022 года. Статистика собрана по всем целям поездок: туристическим, деловым, рабочим, частным, учебным, для постоянного проживания, а также по передвижениям военных и персонала международного транспорта.
Всего из страны, согласно этим данным, с начала года выехало более 15,5 млн человек, что в два раза больше аналогичного показателя за первый квартал 2021 года. При этом официально на ПМЖ выехали всего 12 россиян: 11 — в Казахстан и один — в Турцию. Годом ранее показатели были еще ниже: официально эмигрировало
Больше всего людей в 2022 году отправилось в Абхазию — 744,5 тыс. человек, хотя в январе — марте 2021 года туда выезжало больше россиян — 789,3 тыс. человек. На втором месте по количеству уехавших оказалась Турция — 363,8 тыс. человек против 468,3 тыс. в первом квартале 2021 года. А вот Египет, занявший третью строчку, показал значительный рост: почти 352 тыс. человек против прошлогодних
Сильно выросло число граждан РФ, указавших туристические и деловые цели выезда. Самыми популярными странами для туризма оказались Египет, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. При этом туристический трафик в Турцию незначительно упал, в Египет — вырос в 28 раз, а в ОАЭ — в 2,4 раза.
Лидерами среди стран, куда россияне отправились с деловых целями, стали Эстония, Казахстан и опять же Турция. Деловой трафик в Эстонию подскочил почти в 5 раз, в Казахстан — практически не изменился, а в Турцию — упал на четверть.
Недавно мы собрали истории реальных эмигрантов из России последней волны, а также рассказывали о звездах шоу-бизнеса, которые покинули страну.