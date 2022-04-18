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Спецоперация на Украине

В Искитиме простились с двумя военнослужащими 19 и 43 лет — они погибли в боях на Украине

Мужчин похоронили на воинском кладбище

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С погибшими простились в пятницу, <nobr class="_">15 апреля</nobr>, и в воскресенье, <nobr class="_">17 апреля</nobr>

С погибшими простились в пятницу, 15 апреля, и в воскресенье, 17 апреля

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За последние несколько дней в Искитиме простились с двумя погибшими во время спецоперации на Украине военными — 19-летним Алексеем Конобеевским и 43-летним Алексеем Шишикиным. Оба случая официально подтвердили НГС.

15 апреля в городе простились с Алексеем Шишикиным. На похоронах присутствовал глава города Сергей Завражин. Как уточнили изданию в администрации города, он родился 1 января 1979 года в Казахстане, но школу и училище оканчивал в Искитиме и Бердске.

Другого военного — Алексея Конобеевского — похоронили в Искитиме в воскресенье, 17 апреля. Он окончил школу № 3 Искитима в 2020 году. Информацию о гибели выпускника НГС сообщила директор учреждения Наталья Телкова.

— По успеваемости не сказать, чтобы он прямо блистал, но зато у него были другие качества. Он занимался в патриотическом клубе, сначала на базе школы № 4, а потом у нас — в клубе «Витязь». Он принимал участие во всех мероприятиях, которые касались гражданско-патриотического воспитания. То есть все конкурсы, сборы, допризывная подготовка. И он всегда хотел быть военным. Всегда говорил, что вот, я буду военным. Но так как результаты его учебной деятельности не позволяли ему поступить в Высшее военное командное училище, то он для себя нарисовал такой путь, что пойдет в армию, потом останется по контракту и будет уже там добиваться каких-то успехов, — рассказала она.

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По ее словам, нареканий к Алексею не было: он работал в школьной бригаде, делал ремонт учебного заведения и дружил со многими. После школы он отслужил в армии, а затем подписал контракт, как и планировал. Служил в морской пехоте.

— Он местный, искитимский. Похоронили его в воскресенье, погиб он 26 марта. У него остался старший брат, мама и папа, — отметила она.

В Новосибирске на прошлой неделе похоронили 21-летнего Камиля Хабибназарова, погибшего в боях на Украине. Для опознания его тела понадобился тест ДНК. В его память в средней общеобразовательной школе № 24 Новосибирска планируют установить мемориальную доску, сообщение о сборе средств среди желающих распространялось по школьным чатам в WhatsApp.

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