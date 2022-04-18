В Искитиме простились с двумя военнослужащими 19 и
43 лет — они погибли в боях на Украине
Мужчин похоронили на воинском кладбище
За последние несколько дней в Искитиме простились с двумя погибшими во время спецоперации на Украине военными —
15 апреля в городе простились с Алексеем Шишикиным. На похоронах присутствовал глава города Сергей Завражин. Как уточнили изданию в администрации города, он родился
Другого военного — Алексея Конобеевского — похоронили в Искитиме в воскресенье,
— По успеваемости не сказать, чтобы он прямо блистал, но зато у него были другие качества. Он занимался в патриотическом клубе, сначала на базе школы
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
По ее словам, нареканий к Алексею не было: он работал в школьной бригаде, делал ремонт учебного заведения и дружил со многими. После школы он отслужил в армии, а затем подписал контракт, как и планировал. Служил в морской пехоте.
— Он местный, искитимский. Похоронили его в воскресенье, погиб он
В Новосибирске на прошлой неделе похоронили