В Искитиме простились с двумя военнослужащими 19 и 43 лет — они погибли в боях на Украине

За последние несколько дней в Искитиме простились с двумя погибшими во время спецоперации на Украине военными — 19-летним Алексеем Конобеевским и 43-летним Алексеем Шишикиным. Оба случая официально подтвердили НГС.

15 апреля в городе простились с Алексеем Шишикиным. На похоронах присутствовал глава города Сергей Завражин. Как уточнили изданию в администрации города, он родился 1 январ я 1 979 года в Казахстане, но школу и училище оканчивал в Искитиме и Бердске.