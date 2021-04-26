Сибиряк 10 минут провел в вертолете над пылающим реактором Чернобыльской АЭС: история смелого ликвидатора

«Каждый должен быть на своем месте настолько ответственным, насколько это вообще возможно»

Виктор Погудин уверен, что закрыть все атомные электростанции — это не выход, так как они дают очень дешевую энергию.



— Сами АЭС каждый раз совершенствуются, и вносятся новые системы защиты. У нас самая дешевая энергия. Мы и Китай снабжаем, и все западные страны. Все у нас атомные электростанции работают. Я считаю, что это дело нужное. Главное, чтобы сама система безопасности была настолько надежна, чтобы не было таких случаев, взрывов. Я далек от мысли, что сейчас мы остановим все атомные электростанции и на гидроэлектростанциях будем сидеть. Слабые они очень. Хотелось бы, чтобы понимали все, что безопасность в первую очередь зависит от нас. Каждый должен быть на своем месте настолько ответственным, насколько это вообще возможно, — считает мужчина.

Он до сих пор работает, но уже не в военной сфере. Часто его приглашают в школы — проводить уроки мужества.

— Какой вопрос чаще всего задают дети? Очень простой: «Правда, что там монстры бегают?» — смеется мужчина. — Я слышал, что недалеко от Чернобыля родился теленок с двумя головами. Но такое и в других городах бывало. Конечно, не бегают там грибы на ногах. Что я бы хотел сказать детям? Первое — любите родину. Родина у нас одна. А то, что досталась она людям в управление таким, как сейчас, — родина в этом не виновата.

Виктор Погудин с другими ликвидаторами сейчас добиваются установки памятника в Бердске. Они хотят поставить статую женщины с ребенком на руках — символ жизни и напоминание о том, как хрупка она может быть.

В 2019 году вышел сериал «Чернобыль» о катастрофе 1986 года, снятый по заказу американской сети HBO. Он состоит из пяти эпизодов и посвящен людям, которые устраняли последствия аварии и устанавливали причину взрыва. В первые дни после выхода сериал собрал сотни положительных отзывов в США, Великобритании, России и на Украине. Все они сходятся на том, что главные герои «Чернобыля» — ликвидаторы, работавшие на месте аварии. Инженер и архитектор, участвовавшие в устранении следов катастрофы, рассказали, что скрывали власти и насколько реально воссоздает те события сериал.