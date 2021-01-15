«Минус 22 — какой же это мороз?» Как справляются с холодами уличные торговцы в Новосибирске — репортаж

Она наотрез отказывается называть свое имя и внимательно следит за тем, чтобы корреспондент не фотографировал. Всё потому что на площади часто проходят рейды сотрудников мэрии и полиции. Торговцев показательно выгоняют с насиженных мест, обкладывают штрафами, но те всё равно возвращаются.



— Ну а как иначе? Понимаете, жизнь такая, надо что-то делать. Вот у меня муж за ноябрь получил 9 тысяч. Так хоть я здесь хоть какие-то копейки заработаю, и слава богу, — делится она. По словам женщины, её муж работает на бюджетном предприятии, зарплаты задерживают часто, денег не хватает, поэтому она и в жару, и в холода выходит работать на площадь Калинина.



Летом торговля идёт хорошо, признаётся она. Люди охотно берут даже букеты, не говоря о фруктах и овощах с дачи, а зимой можно простоять весь день и ничего не заработать. Но это здесь — нормально, лишь бы на штраф не нарваться:

