«Минус 22 — какой же это мороз?» Как справляются с холодами уличные торговцы в Новосибирске — репортаж

Уличных торговцев в Новосибирске не остановили 30-градусные морозы
Январские морозы — всегда испытание. Особенно для тех, кто вынужден работать на улице, невзирая на крепкий минус, недовольных прохожих и довольно слабую для такого времени года торговлю. Журналист Ксения Лысенко и фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялись по самым популярным у уличных торговцев местам и поговорили с теми, кто, кажется, совсем не боится морозов. Сколько слоев одежды они надевают, чтобы не замерзнуть, и почему много лет работают на улице — в этом материале.
Площадь Калинина с ее бойкой уличной торговлей зимой выглядит не такой оживленной. Если летом выходящих из вестибюля метро горожан встречают плотные ряды торговцев, предлагающих продукты с дачной грядки, то после наступления холодов здесь, похоже, работают только самые стойкие.
— Да какие же это сейчас морозы — 22 градуса всего? — задает вопрос женщина, расставляющая на импровизированном прилавке пластиковые контейнеры с кедровыми орехами и банки с вареньем. Рядом с ней несколько пар валенок в большой сумке, тут же расставлены букетики сухоцветов в вазочках — всё на продажу.
Она наотрез отказывается называть свое имя и внимательно следит за тем, чтобы корреспондент не фотографировал. Всё потому что на площади часто проходят рейды сотрудников мэрии и полиции. Торговцев показательно выгоняют с насиженных мест, обкладывают штрафами, но те всё равно возвращаются.
— Ну а как иначе? Понимаете, жизнь такая, надо что-то делать. Вот у меня муж за ноябрь получил 9 тысяч. Так хоть я здесь хоть какие-то копейки заработаю, и слава богу, — делится она. По словам женщины, её муж работает на бюджетном предприятии, зарплаты задерживают часто, денег не хватает, поэтому она и в жару, и в холода выходит работать на площадь Калинина.
Летом торговля идёт хорошо, признаётся она. Люди охотно берут даже букеты, не говоря о фруктах и овощах с дачи, а зимой можно простоять весь день и ничего не заработать. Но это здесь — нормально, лишь бы на штраф не нарваться:
— Ассортимент у меня такой — наварить варенья, насолить соленьев, цветочков посадить… Облепишка у меня ещё есть на даче, два дерева, и морковочка, конечно. Всё своё — такой у меня подход.
Этими нехитрыми товарами она пытается заработать денег на лечение своего несовершеннолетнего ребёнка. Женщина подробно рассказывает о состоянии здоровья, о том, как дорого обходятся процедуры и лекарства, но потом просит об этом не писать («ни к чему это»).
Напротив её точки разгружается «Газель» с мороженой рыбой, выловленной в Чанах. Пока мужчина расставляет ящики с судаками и сазанами (150 рублей за килограмм), женщина в голубой маске (снова никаких имен и фото) жалуется, что торговцев на площади Калинина часто гоняют:
— Постоянно приходят. На первый раз — полторы тысячи штраф, а дальше могут и 4, и 5 тысяч взять. Меня вот вчера поймали.
Штрафы довольно тяжело отбиваются. Летом, по её словам, торговать рыбой нельзя, но зимой товар покупают неохотно — тут и холода, и коронавирус.
— Мы на прошлой неделе не работали, какая торговля в минус тридцать? Сейчас нормально на улице, работать можно, если что — забегаю греться в магазин, — кивает она на дом
Рядом с рыбой стоит прилавок с травами Алтая. Его хозяйка от сильных морозов скрывается в припаркованной рядом машине, а завидев покупателя, выходит. На ней несколько слоев одежды: две пары носков, горнолыжные штаны, теплая куртка, термобелье. Всё, как смеётся женщина, на два размера больше, чтобы уж точно не замерзнуть.
Холода, как и пандемия, ей только на руку — зимой, по её словам, новосибирцы закупаются травами впрок:
— Мой бизнес — сезонный. Лето я провожу на Чемале, собираю травы, а зимой приезжаю уже сюда. Торгую здесь, потому что травы хорошо берут. Люди болеют, простывают…
Она вспоминает, как работала три года назад на городской ярмарке на площади Маркса в
Единственной, кто не отказался от фотографии, стала Оксана — продавщица легендарного пян-се на площади у железнодорожного вокзала. Её лоток здесь теперь один — её подруга, тоже торговавшая пян-се и пирожками, свернула бизнес ещё летом, не пережив кризиса.
— Вы знаете, а мне нравится, — отвечает она на вопрос о том, почему не сменит место работы. — Всё-таки интересно, с людьми тут общаешься, да и привыкла я уже. Бабушки приходят, дедушки — со всеми поговорю, со всеми что-нибудь обсужу. Мне же тоже общаться хочется. Получается, я тут в курсе всего.
Оксана торгует на улице уже восемь лет. Каждый день она выходит на площадь к 9 утра, а заканчивает работать в 6 вечера. Но иногда, говорит она с улыбкой, позволяет себе закончить раньше на час или два.
— Летом постоянно дачники идут. Прямо потоком шли, даже в коронавирус. Бабушки-дедушки останавливаются, покупают беляши, пирожки, ну что-то такое. Люди пожилые, готовить не хочется, — объясняет она.
Оксана — настоящий герой уличной торговли, потому что работала даже в январские праздники, когда стояли трескучие морозы.
— Как я выживаю в холода? Да никак! На мне дубленка и шуба, посмотрите, а все равно холодно. Наверное, и к этому я привыкла.
Уже в эти выходные уличная торговля в Новосибирске может стать более оживлённой — в городе, наконец, потеплеет.