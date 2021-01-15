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«Минус 22 — какой же это мороз?» Как справляются с холодами уличные торговцы в Новосибирске — репортаж

Приносит ли продажа товаров зимой доход и что заставляет их выходить работать даже в новогодние праздники

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Оксана продает пян-се на площади у вокзала уже 8 лет и выходит работать даже в лютые морозы

Оксана продает пян-се на площади у вокзала уже 8 лет и выходит работать даже в лютые морозы

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Уличных торговцев в Новосибирске не остановили 30-градусные морозы

Январские морозы — всегда испытание. Особенно для тех, кто вынужден работать на улице, невзирая на крепкий минус, недовольных прохожих и довольно слабую для такого времени года торговлю. Журналист Ксения Лысенко и фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялись по самым популярным у уличных торговцев местам и поговорили с теми, кто, кажется, совсем не боится морозов. Сколько слоев одежды они надевают, чтобы не замерзнуть, и почему много лет работают на улице — в этом материале.

Площадь Калинина с ее бойкой уличной торговлей зимой выглядит не такой оживленной. Если летом выходящих из вестибюля метро горожан встречают плотные ряды торговцев, предлагающих продукты с дачной грядки, то после наступления холодов здесь, похоже, работают только самые стойкие.

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— Да какие же это сейчас морозы — 22 градуса всего? — задает вопрос женщина, расставляющая на импровизированном прилавке пластиковые контейнеры с кедровыми орехами и банки с вареньем. Рядом с ней несколько пар валенок в большой сумке, тут же расставлены букетики сухоцветов в вазочках — всё на продажу.

Зимой у площади Калинина продают варенье, орехи, мороженую ягоду, рыбу, травы и букетики сухоцветов. А ещё это традиционное место для проведения рейдов

Зимой у площади Калинина продают варенье, орехи, мороженую ягоду, рыбу, травы и букетики сухоцветов. А ещё это традиционное место для проведения рейдов

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Она наотрез отказывается называть свое имя и внимательно следит за тем, чтобы корреспондент не фотографировал. Всё потому что на площади часто проходят рейды сотрудников мэрии и полиции. Торговцев показательно выгоняют с насиженных мест, обкладывают штрафами, но те всё равно возвращаются.

— Ну а как иначе? Понимаете, жизнь такая, надо что-то делать. Вот у меня муж за ноябрь получил 9 тысяч. Так хоть я здесь хоть какие-то копейки заработаю, и слава богу, — делится она. По словам женщины, её муж работает на бюджетном предприятии, зарплаты задерживают часто, денег не хватает, поэтому она и в жару, и в холода выходит работать на площадь Калинина.

Летом торговля идёт хорошо, признаётся она. Люди охотно берут даже букеты, не говоря о фруктах и овощах с дачи, а зимой можно простоять весь день и ничего не заработать. Но это здесь — нормально, лишь бы на штраф не нарваться:

— Ассортимент у меня такой — наварить варенья, насолить соленьев, цветочков посадить… Облепишка у меня ещё есть на даче, два дерева, и морковочка, конечно. Всё своё — такой у меня подход.

Этими нехитрыми товарами она пытается заработать денег на лечение своего несовершеннолетнего ребёнка. Женщина подробно рассказывает о состоянии здоровья, о том, как дорого обходятся процедуры и лекарства, но потом просит об этом не писать («ни к чему это»).

Чтобы не нарваться на очередной штраф, работники с площади Калинина отказываются попадать в кадр, но свой товар показывают охотно&nbsp;

Чтобы не нарваться на очередной штраф, работники с площади Калинина отказываются попадать в кадр, но свой товар показывают охотно 

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Эту рыбу, со слов продавцов, они ловят на озере Чаны уже не в первый год. Но торговля приносит мало денег

Эту рыбу, со слов продавцов, они ловят на озере Чаны уже не в первый год. Но торговля приносит мало денег

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Напротив её точки разгружается «Газель» с мороженой рыбой, выловленной в Чанах. Пока мужчина расставляет ящики с судаками и сазанами (150 рублей за килограмм), женщина в голубой маске (снова никаких имен и фото) жалуется, что торговцев на площади Калинина часто гоняют:

— Постоянно приходят. На первый раз — полторы тысячи штраф, а дальше могут и 4, и 5 тысяч взять. Меня вот вчера поймали.

Штрафы довольно тяжело отбиваются. Летом, по её словам, торговать рыбой нельзя, но зимой товар покупают неохотно — тут и холода, и коронавирус.

— Мы на прошлой неделе не работали, какая торговля в минус тридцать? Сейчас нормально на улице, работать можно, если что — забегаю греться в магазин, — кивает она на дом № 159 на Красном проспекте.

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Ещё одна точка на площади Калинина — владелица этого лотка приезжает в Новосибирск с Алтая каждую зиму

Ещё одна точка на площади Калинина — владелица этого лотка приезжает в Новосибирск с Алтая каждую зиму

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Рядом с рыбой стоит прилавок с травами Алтая. Его хозяйка от сильных морозов скрывается в припаркованной рядом машине, а завидев покупателя, выходит. На ней несколько слоев одежды: две пары носков, горнолыжные штаны, теплая куртка, термобелье. Всё, как смеётся женщина, на два размера больше, чтобы уж точно не замерзнуть.

Холода, как и пандемия, ей только на руку — зимой, по её словам, новосибирцы закупаются травами впрок:

— Мой бизнес — сезонный. Лето я провожу на Чемале, собираю травы, а зимой приезжаю уже сюда. Торгую здесь, потому что травы хорошо берут. Люди болеют, простывают…

Она вспоминает, как работала три года назад на городской ярмарке на площади Маркса в -35 °С, но сейчас торговать там, где повсюду ограждения и стройплощадки, проблематично, поэтому часть травников переместилась на Калинина.

А вот Оксана от фотографий не отказалась — на площади она работает легально, по заключенному договору

А вот Оксана от фотографий не отказалась — на площади она работает легально, по заключенному договору

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Единственной, кто не отказался от фотографии, стала Оксана — продавщица легендарного пян-се на площади у железнодорожного вокзала. Её лоток здесь теперь один — её подруга, тоже торговавшая пян-се и пирожками, свернула бизнес ещё летом, не пережив кризиса.

— Вы знаете, а мне нравится, — отвечает она на вопрос о том, почему не сменит место работы. — Всё-таки интересно, с людьми тут общаешься, да и привыкла я уже. Бабушки приходят, дедушки — со всеми поговорю, со всеми что-нибудь обсужу. Мне же тоже общаться хочется. Получается, я тут в курсе всего.

Оксана торгует на улице уже восемь лет. Каждый день она выходит на площадь к 9 утра, а заканчивает работать в 6 вечера. Но иногда, говорит она с улыбкой, позволяет себе закончить раньше на час или два.

— Летом постоянно дачники идут. Прямо потоком шли, даже в коронавирус. Бабушки-дедушки останавливаются, покупают беляши, пирожки, ну что-то такое. Люди пожилые, готовить не хочется, — объясняет она.

Оксана — настоящий герой уличной торговли, потому что работала даже в январские праздники, когда стояли трескучие морозы.

— Как я выживаю в холода? Да никак! На мне дубленка и шуба, посмотрите, а все равно холодно. Наверное, и к этому я привыкла.

Кроме Оксаны, с пян-се на площади работает небольшая ярмарка. Её работникам, впрочем, повезло больше, чем уличным продавцам, — есть какие-никакие вестибюли

Кроме Оксаны, с пян-се на площади работает небольшая ярмарка. Её работникам, впрочем, повезло больше, чем уличным продавцам, — есть какие-никакие вестибюли

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Уже в эти выходные уличная торговля в Новосибирске может стать более оживлённой — в городе, наконец, потеплеет.

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зимауличная торговляхолод
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