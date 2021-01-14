В Новосибирске резко потеплеет до -4 градусов, но поднимется ветер до 17 м/с

Новосибирцев ждет ветер скоростью до 17 м/с
Cиноптики рассказали, какая погода будет в городе в ближайшие дни — в Новосибирск придет резкое потепление, которое будет сопровождаться порывистым ветром до
— Сейчас над нашими районами господствует обширный антициклон, поэтому довольно прохладная погода. К субботе антициклон разрушится, сместится на восток, и к нам уже будет поступать воздушная масса с запада — и с ней будет повышаться температура. Циклон будет идти очень быстро, сам центр циклона будет проходить по Томской области, а Новосибирск и Новосибирская область будут в более теплой его южной периферии, с высокими температурами на 17 и 18 января, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
15 января ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный,
16 января в городе преимущественно без осадков. Ветер южный ночью,
17 января дальнейшее ослабление морозов. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшой снег с метелью, будет усиливаться ветер до
— На 19 и 20 января снова похолодает на некоторое время, затем вновь Арало-Каспийский регион подкинет нам очередной циклон — будет сохраняться неустойчивый характер погоды, — добавляет синоптик.
Относительное потепление опять принесло в Новосибирск снегопад, и наледь на улицах сменили растущие на глазах сугробы. Корреспондент НГС прошелся по центру с фотоаппаратом — вот несколько кадров с улиц.