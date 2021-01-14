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В Новосибирске резко потеплеет до -4 градусов, но поднимется ветер до 17 м/с

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

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В воскресенье ветер усилится до <nobr class="_">17 м/с</nobr>

В воскресенье ветер усилится до 17 м/с

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Новосибирцев ждет ветер скоростью до 17 м/с

Cиноптики рассказали, какая погода будет в городе в ближайшие дни — в Новосибирск придет резкое потепление, которое будет сопровождаться порывистым ветром до 17 м/с, снегопадами и метелями.

— Сейчас над нашими районами господствует обширный антициклон, поэтому довольно прохладная погода. К субботе антициклон разрушится, сместится на восток, и к нам уже будет поступать воздушная масса с запада — и с ней будет повышаться температура. Циклон будет идти очень быстро, сам центр циклона будет проходить по Томской области, а Новосибирск и Новосибирская область будут в более теплой его южной периферии, с высокими температурами на 17 и 18 января, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

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15 января ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Ночные температуры составят -27... -29 градусов. Днем -20... -22 градуса.

16 января в городе преимущественно без осадков. Ветер южный ночью, 3–8 м/с, днем 6–11 м/с. Ночные температуры-23... -25 градусов с небольшим повышением к утру. Днем -9... -11 градусов.

17 января дальнейшее ослабление морозов. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшой снег с метелью, будет усиливаться ветер до 7–12 м/с, в порывах до 17 м/с. В ночные часы температура воздуха -12... -14 градусов, а днем -4... -6 градусов.

— На 19 и 20 января снова похолодает на некоторое время, затем вновь Арало-Каспийский регион подкинет нам очередной циклон — будет сохраняться неустойчивый характер погоды, — добавляет синоптик.

Относительное потепление опять принесло в Новосибирск снегопад, и наледь на улицах сменили растущие на глазах сугробы. Корреспондент НГС прошелся по центру с фотоаппаратом — вот несколько кадров с улиц.

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Новосибирскзимапрогноз погоды
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