В Новосибирске резко потеплеет до -4 градусов, но поднимется ветер до 17 м/с

Cиноптики рассказали, какая погода будет в городе в ближайшие дни — в Новосибирск придет резкое потепление, которое будет сопровождаться порывистым ветром до 17 м/с , снегопадами и метелями.

— Сейчас над нашими районами господствует обширный антициклон, поэтому довольно прохладная погода. К субботе антициклон разрушится, сместится на восток, и к нам уже будет поступать воздушная масса с запада — и с ней будет повышаться температура. Циклон будет идти очень быстро, сам центр циклона будет проходить по Томской области, а Новосибирск и Новосибирская область будут в более теплой его южной периферии, с высокими температурами на 17 и 18 января, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.