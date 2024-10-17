«Боимся слететь на рельсы»: новосибирцы вынуждены пробираться через трамвайные пути по опасному настилу

Новосибирцам неудобно и страшно переходить через трамвайные пути Источник: Светлана П.











Ремонт трамвайных путей на улице Мира доставляет неудобства пешеходам. В редакцию НГС обратилась жительница Новосибирска с жалобой на небезопасный настил, который проложили через рельсы в районе остановки «Рабочая».

Светлана П. прислала фотографии мостика и рассказала, что проход настолько узкий, что в часы пик за то время, пока горит «зеленый» на светофоре, люди не успевают перейти трамвайные пути. Кому-то приходится уступать дорогу и пропускать.

— А если кто-то идёт с коляской, велосипедом или просто крупный человек, то разойтись невозможно, — говорит Светлана. — Мы боимся слететь на эти рельсы и шпалы, они расположены довольно низко. Там, наверное, уже попадало несколько человек. А сейчас гололед начнется, вообще не знаю, как мы будем переходить.

По ее словам, настил состоит из нескольких даже не скрепленных между собой элементов, а шаткие перила ходят ходуном и разваливаются.

— Для машин заасфальтировали рельсы на улице Мира, чтобы им удобнее было переезжать, а на людей наплевать! — Возмущена жительница Новосибирска.

Редакция НГС обратилась в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, кто отвечает за состояние этой конструкции, будет ли она восстановлена или заменена, и как долго еще будет сохраняться потребность в настиле.