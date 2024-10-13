Восемь рейсов авиакомпании S7 задерживаются на прилет в Новосибирск

Все рейсы выполняет авиакомпания S7 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Восемь рейсов задерживаются на прилёт в Новосибирск днем 13 октября. Данные об этом появились на онлайн-табло аэропорта Толмачево.

Примечательно, что все рейсы выполняет авиакомпания S7. Время задержек составляет от 15 минут до четырех часов. Так, самолет из Новокузнецка должен был оказаться в Новосибирске в 12:50, но по новому расчетному времени он приземлился только в 16:55.

Кроме того, до Новосибирска задерживаются рейсы из Нового Уренгоя, Бишкека, Казани, Дубая, Санкт-Петербурга и Сочи.

В пресс-службе аэропорта Толмачево редакции НГС ответили, что задержки связаны с авиакомпанией. В пресс-службе авиакомпании S7 трубку не взяли. Редакция НГС направила запрос в авиакомпанию.