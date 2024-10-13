НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

с-в.

 761мм 45%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11

Восемь рейсов до Новосибирска задерживаются

Обман от криптомачо
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Авторитеты 90-х
Как живется в Корее
Банды и маньяки из 90-х
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Новости в Telegram
Дороги и транспорт Восемь рейсов авиакомпании S7 задерживаются на прилет в Новосибирск

Восемь рейсов авиакомпании S7 задерживаются на прилет в Новосибирск

Задержки составляют от 15 минут до четырех часов.

1 926
13 комментариев

Все рейсы выполняет авиакомпания S7

Восемь рейсов задерживаются на прилёт в Новосибирск днем 13 октября. Данные об этом появились на онлайн-табло аэропорта Толмачево.

Примечательно, что все рейсы выполняет авиакомпания S7. Время задержек составляет от 15 минут до четырех часов. Так, самолет из Новокузнецка должен был оказаться в Новосибирске в 12:50, но по новому расчетному времени он приземлился только в 16:55.

Кроме того, до Новосибирска задерживаются рейсы из Нового Уренгоя, Бишкека, Казани, Дубая, Санкт-Петербурга и Сочи.

В пресс-службе аэропорта Толмачево редакции НГС ответили, что задержки связаны с авиакомпанией. В пресс-службе авиакомпании S7 трубку не взяли. Редакция НГС направила запрос в авиакомпанию.

Ранее авиакомпанию S7 оштрафовали за 9-часовую задержку рейса из Новосибирска в Норильск.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Директор Завода (Ржака)
46 минут
Так 90% в Толмачёво это всегда S7..
Гость
19 минут
Езжу всегда в плацкарте
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Maritime,43

Александр,62

Оптимистка_1979,45

Рокнролла,29

Инна,45

Наталья,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление