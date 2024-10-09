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Дороги и транспорт Ждали 9 часов в Новосибирске: руководство S7 наказали из-за проблем с гостиницей при задержке рейса

Ждали 9 часов в Новосибирске: руководство S7 наказали из-за проблем с гостиницей при задержке рейса

Авиакомпания на период ожидания не поселила пассажиров в гостиницу

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1 комментарий

Самолет не мог вылететь из Новосибирска в Норильск из-за метеоусловий

Авиакомпанию S7 оштрафовали после 9-часовой задержки рейса из Новосибирска в Норильск. Оказалось, что на период ожидания вылета сотрудники не предоставили пассажирам проживание в гостинице.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в июне самолет авиакомпании, который летел из Новосибирска в Норильск, задержали более чем на 9 часов. Задержка была связана со сложными метеоусловиями в Норильске, при этом в гостиницу пассажиров не поселили.

— Руководству авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона. Проведена работа с «С7 Сервис» по надлежащему предоставлению услуг в период ожидания рейса пассажирами, — сообщили в пресс-службе.

Также перевозчика оштрафовали по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг, совершенное повторно), штраф назначили в размере 30 тысяч рублей.

Недавно оштрафовали авиакомпанию «Якутия» за нарушение прав пассажиров. Сотрудники вовремя не предоставили горячее питание и гостиницу.

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Комментарии
1
Гость
6 минут
Заплатить за гостиницу 100+ человек или штраф 30тыс.? Выбор очевиден😁
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