Ждали 9 часов в Новосибирске: руководство S7 наказали из-за проблем с гостиницей при задержке рейса

Самолет не мог вылететь из Новосибирска в Норильск из-за метеоусловий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Авиакомпанию S7 оштрафовали после 9-часовой задержки рейса из Новосибирска в Норильск. Оказалось, что на период ожидания вылета сотрудники не предоставили пассажирам проживание в гостинице.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в июне самолет авиакомпании, который летел из Новосибирска в Норильск, задержали более чем на 9 часов. Задержка была связана со сложными метеоусловиями в Норильске, при этом в гостиницу пассажиров не поселили.

— Руководству авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона. Проведена работа с «С7 Сервис» по надлежащему предоставлению услуг в период ожидания рейса пассажирами, — сообщили в пресс-службе.

Также перевозчика оштрафовали по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг, совершенное повторно), штраф назначили в размере 30 тысяч рублей.