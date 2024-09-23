Ждали вылет 28 часов: в Новосибирске оштрафовали авиакомпанию за нарушение прав пассажиров

Задержка произошла в июле Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Авиакомпанию «Якутия» оштрафовали за нарушение прав пассажиров. Сотрудники вовремя не предоставили пассажирам горячее питание и гостиницу во время долгого ожидания.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в этом году в июле в аэропорту Толмачево из-за плохой погоды и по техническим причинам была задержка рейсов в Москву и поселок Эльга Республики Саха. Пассажиры АО «Авиакомпания „Якутия“» ожидали рейсы от 16 до 28 часов.

— Перевозчик в период ожидания вылета воздушного судна своевременно не обеспечил пассажиров горячим питанием и гостиничными услугами. Руководству авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на устранение и недопущение в дальнейшей работе подобных нарушений прав потребителей, — сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры 23 сентября.

Авиакомпанию привлекли административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно) и выписали штраф на 30 тысяч рублей.

НГС направил запрос в авиакомпанию «Якутия», чтобы получить комментарий по ситуации.