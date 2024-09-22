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Происшествия «Чемоданы прилетели другим рейсом»: багаж пассажиров S7 из Новосибирска отправили в Саратов «Аэрофлотом»

«Чемоданы прилетели другим рейсом»: багаж пассажиров S7 из Новосибирска отправили в Саратов «Аэрофлотом»

В самолете произошел перевес

924
7 комментариев

Транспортная прокуратура начала проверку

Авиакомпания S7 объяснила, из-за чего багаж новосибирцев вовремя не доставили в Саратов. Как сообщили в компании, это связано с перевесом и погодой.

— На рейс S7 5157 было загружено большое количество багажа, в том числе спортивное снаряжение присутствовавшей на борту хоккейной команды. Количество багажа было больше расчетного, а другие факторы — заправка, погода — не позволяли увеличить загрузку. В связи с этим для обеспечения безопасности перелета мы были вынуждены отказаться от перевозки части багажа, — пояснили в S7.

Как отметили в компании, багаж уже доставили в Самару. Эту же информацию подтвердила и одна из сибирячек, чей чемодан не прилетел вовремя.

— Багаж доставили вчера вечером около 18:15. Чемоданы прилетели другим рейсом на самолете авиакомпании «Аэрофлот», — рассказала женщина.

Ранее пассажиры рассказали НГС, что 20 сентября новосибирцы не смогли получить свой багаж в Саратове. Людям объяснили, что в самолете произошел перевес.

Отметим, что транспортная прокуратура начала проверку из-за того, что багаж пассажиров вовремя не доставили в пункт назначения.

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Багаж Самолет Новосибирск Саратов
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Комментарии
7
Директор Завода (Ржака)
1 час
Молодцы. Недопустили правил нарушения авиаперевозок. Иначе пассажирам грозила смертельная опасность.
Гость
1 час
Нафига в Самару то? В Саратов же надо было
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