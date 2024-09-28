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Дороги и транспорт Успеть до начала декабря: какие работы нужно выполнить на Октябрьском мосту — ответ мэрии

Успеть до начала декабря: какие работы нужно выполнить на Октябрьском мосту — ответ мэрии

В список попали окраска, судоходная сигнализация и другое

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4 комментария

Объем финансирования ремонтных работ достигает 2 миллиардов рублей

В Новосибирске в декабре планируется сдать Октябрьский мост. О том, какие работы нужно выполнить на объекте, сообщили НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

По информации городской администрации, дата завершения ремонтных работ по заключенным контрактам — 9 декабря 2024 года. Рабочим необходимо выполнить ремонт мостового полотна, береговых опор, окраску, устройство водоотвода с пролётных строений, судоходную сигнализацию и другое.

— По завершению работ по ремонту Октябрьского моста вводить ограничения не планируется, — сообщили в мэрии. — Объем финансирования ремонтных работ на 2022–2024 годы по заключенным контрактам составляет 2,228 миллиарда рублей.

В середине сентября стало известно, что до конца года в Новосибирске хотят открыть по всей ширине движение по Октябрьскому мосту. В ремонте объекта официально задействованы два подрядчика.

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Комментарии
4
Такси ст Максим
16 минут
судоходство разве подчиняется мэрии?
Гость
20 минут
Гарантия 12 месяцев?
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