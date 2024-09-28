Успеть до начала декабря: какие работы нужно выполнить на Октябрьском мосту — ответ мэрии

Объем финансирования ремонтных работ достигает 2 миллиардов рублей Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











В Новосибирске в декабре планируется сдать Октябрьский мост. О том, какие работы нужно выполнить на объекте, сообщили НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

По информации городской администрации, дата завершения ремонтных работ по заключенным контрактам — 9 декабря 2024 года. Рабочим необходимо выполнить ремонт мостового полотна, береговых опор, окраску, устройство водоотвода с пролётных строений, судоходную сигнализацию и другое.

— По завершению работ по ремонту Октябрьского моста вводить ограничения не планируется, — сообщили в мэрии. — Объем финансирования ремонтных работ на 2022–2024 годы по заключенным контрактам составляет 2,228 миллиарда рублей.