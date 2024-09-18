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Дороги и транспорт На строительство ливневок у нового ЛДС потратят более 1,2 миллиарда рублей

На строительство ливневок у нового ЛДС потратят более 1,2 миллиарда рублей

Работы по их возведению длятся с 2019 года

386
13 комментариев

Сейчас вносятся изменения в проектную документацию

В Новосибирске продолжается строительство ливневой канализации у ЛДС «Сибирь-Арена» и в парке «Арена». Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, на возведение системы водоотведения потратят 1 241,83 миллиона рублей.

— С 2019 года осуществляется строительство объекта «Комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к „Многофункциональной ледовой арене“». По данным на 1 сентября 2024-го, финансирование из бюджетов всех уровней составляет 1 241,83 млн рублей, — пояснили в муниципалитете.

Однако в мэрии отметили, что при строительстве ливневок возникли трудности. Сейчас вносятся изменения в проектную документацию.

Отметим, что в Новосибирске сейчас идет строительство ливневой канализации на 7 объектах. В следующем году ливневки планируют построить на трех улицах.

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Комментарии
13
Гость
37 минут
чем больше украдут, тем меньше потратят на в0йну и paкeты. а на уворованное купят жилье или чтото полезное. одни плюсы.
Гость
48 минут
Скока-скока????
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