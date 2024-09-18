На строительство ливневок у нового ЛДС потратят более 1,2 миллиарда рублей

В Новосибирске продолжается строительство ливневой канализации у ЛДС «Сибирь-Арена» и в парке «Арена». Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, на возведение системы водоотведения потратят 1 241,83 миллиона рублей.
— С 2019 года осуществляется строительство объекта «Комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к „Многофункциональной ледовой арене“». По данным на 1 сентября 2024-го, финансирование из бюджетов всех уровней составляет 1 241,83 млн рублей, — пояснили в муниципалитете.
Однако в мэрии отметили, что при строительстве ливневок возникли трудности. Сейчас вносятся изменения в проектную документацию.
Отметим, что в Новосибирске сейчас идет строительство ливневой канализации на 7 объектах. В следующем году ливневки планируют построить на трех улицах.