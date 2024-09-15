НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +5

5 м/c,

сев.

 755мм 49%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80

В Новосибирске перевернулся самосвал с плитами

Что интересного в стране
Беспредел подростков в ТЦ
Обзор хороших детсадов
5 мрачных вариантов за 1 млн
Что с Ботаническим жилмассивом
Fashion-показы для ОАЭ
Vitz протаранил кроссовер
Сотни штрафов хоккеистов
Новости в Telegram
Дороги и транспорт На трех улицах Новосибирска построят ливневки в следующем году — где работы уже идут

На трех улицах Новосибирска построят ливневки в следующем году — где работы уже идут

На их строительство выделили более 200 миллионов

568
3 комментария

Сейчас идет строительство ливневых коллекторов на 7 объектах

Ливневую канализацию на трех улицах планируют построить в Новосибирске в 2025 году. Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, на это заложено 221,5 миллиона рублей.

— В 2025 году планируется начать строительство ливневой канализации по улице Кропоткина (участок от улицы Войкова до Республиканской), по улице Народной (участок от улицы Танковой до 25 лет Октября), по ул. Татьяны Снежиной, — говорится в ответе на запрос.

Также на 2026 год запланировано строительство ливневого коллектора на улице Инженерной (участок от улицы Кутателадзе до улицы Демакова). На возведение объекта выделено 13 миллионов рублей.

Сейчас работы по строительству ливневой канализации идут на следующих объектах:

  • инфекционной больницы на территории Новосибирской области;

  • кампуса мирового уровня федерального автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»;

  • поликлиники № 13 по улице Краснодарской;

  • поликлиники № 18 по улице Степной;

  • поликлиники № 22 по улице Виктора Уса;

  • поликлиники № 27 по улице Ереванской.

— В 2024 году планируется завершить строительство ливневого коллектора по улице Порт-Артурской до очистных сооружений для обеспечения водоотведения поверхностных сточных вод от жилмассивов «Чистая Слобода» и «Ереснинский», — отметили в мэрии.

Ранее в Новосибирске до 30 октября сузили проезд на улице Большевистской. Это связано со строительством ливневой канализации.

ПО ТЕМЕ
Ливневая канализация Строительство Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
281039012
15 сентября 2024, 16:52
ну а как на счет, догнать и перегнать?
Гость
15 сентября 2024, 16:57
старые мосты отремонтировали, а новые достроили, метро до мжк и станцию спортивную запустили, теперь можно и за ливнёвки взяться. Последнее время одной лапшой питаюсь.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Восторгаемся и плачем. Журналист съездил в Карелию на машине — получился ли отпуск бюджетным?
Анонимное мнение
Мнение
«Платим за время в аду»: журналист НГС — о том, как общественный транспорт Новосибирска с каждым годом становится только хуже
Анонимное мнение
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,44

Наталья,48

Алексей,38

Яна,35

Денис,42

МаXxx,43

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Аренда Honda Fit (20 тыс. пробег) с выкупом

1 500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление