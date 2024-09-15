На трех улицах Новосибирска построят ливневки в следующем году — где работы уже идут

Сейчас идет строительство ливневых коллекторов на 7 объектах Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Ливневую канализацию на трех улицах планируют построить в Новосибирске в 2025 году. Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, на это заложено 221,5 миллиона рублей.

— В 2025 году планируется начать строительство ливневой канализации по улице Кропоткина (участок от улицы Войкова до Республиканской), по улице Народной (участок от улицы Танковой до 25 лет Октября), по ул. Татьяны Снежиной, — говорится в ответе на запрос.

Также на 2026 год запланировано строительство ливневого коллектора на улице Инженерной (участок от улицы Кутателадзе до улицы Демакова). На возведение объекта выделено 13 миллионов рублей.

Сейчас работы по строительству ливневой канализации идут на следующих объектах:

инфекционной больницы на территории Новосибирской области;

кампуса мирового уровня федерального автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»;

поликлиники № 13 по улице Краснодарской;

поликлиники № 18 по улице Степной;

поликлиники № 22 по улице Виктора Уса;

поликлиники № 27 по улице Ереванской.

— В 2024 году планируется завершить строительство ливневого коллектора по улице Порт-Артурской до очистных сооружений для обеспечения водоотведения поверхностных сточных вод от жилмассивов «Чистая Слобода» и «Ереснинский», — отметили в мэрии.