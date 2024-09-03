В Новосибирске на полтора месяца сузят проезд по Большевистской — на дороге будут строить ливневки

В Новосибирске с 10 сентября по 30 октября ограничат движение транспорта по улице Большевистской. Как сообщили в пресс-центре мэрии, это связано со строительством ливневой канализации.
— Сужение по одной полосе вводится на участке в районе здания № 35 на улице Большевистской (50 метров от улицы Маковского) и параллельно на противоположной стороне, на участке со стороны Михайловской набережной, — пояснили в муниципалитете.
Водителей просят быть внимательными на дороге.
Ранее стало известно, что участок возле Монумента Славы закроют на несколько часов. Ограничения решили ввести ради дорожной безопасности во время военной присяги курсантов первого курса «Новосибирского военного института войск национальной гвардии».