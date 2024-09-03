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Дороги и транспорт В Новосибирске на полтора месяца сузят проезд по Большевистской — на дороге будут строить ливневки

В Новосибирске на полтора месяца сузят проезд по Большевистской — на дороге будут строить ливневки

Ограничения продлятся до конца октября

910
12 комментариев

Проезд ограничат по обеим сторона дороги

В Новосибирске с 10 сентября по 30 октября ограничат движение транспорта по улице Большевистской. Как сообщили в пресс-центре мэрии, это связано со строительством ливневой канализации.

— Сужение по одной полосе вводится на участке в районе здания № 35 на улице Большевистской (50 метров от улицы Маковского) и параллельно на противоположной стороне, на участке со стороны Михайловской набережной, — пояснили в муниципалитете.

Участок проведения работ

Водителей просят быть внимательными на дороге.

Ранее стало известно, что участок возле Монумента Славы закроют на несколько часов. Ограничения решили ввести ради дорожной безопасности во время военной присяги курсантов первого курса «Новосибирского военного института войск национальной гвардии».

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Комментарии
12
Yumare
3 сентября 2024, 17:35
Вау!!! Теперь по Большевистской только мазохисты будут ездить...
Гость
3 сентября 2024, 17:10
Что уже нашлись, кто будет строить?
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